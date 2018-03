Miguel Ángel García deja dirigencia del PAN en Monterrey para defender voto de Morena

MONTERREY, NL (apro).- Miguel Ángel García, dejó la dirigencia del PAN en esta capital, luego de 19 años de militancia, para integrarse a Morena como coordinador de redes territoriales y defender el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador en la entidad.

Con su salida se prevé que se lleve una estructura de más de 400 personas quienes, a lo largo de los años, le han ayudado a organizar procesos electorales en barrios y colonias, señaló una fuente panista.

En entrevista, quien fue hasta hoy presidente del comité Municipal de Acción Nacional en Monterrey y exalcalde de San Nicolás, dijo que dejaba el partido en rechazo a las imposiciones de sus dirigentes que convirtieron al organismo en un ente caduco.

“El partido ya no respeta los lineamientos ni a la militancia en la democracia. Considero que se ha convertido en un partido obsoleto y va en decadencia. Desgraciadamente, a sus dirigentes municipales tampoco los toman en cuenta y creo que hay mejores opciones que debemos apoyar para que sirvan a México, salgamos adelante y superemos estos gobiernos del PAN y el PRI que han dejado al país en la ruina”, explicó.

Luego de afirmar que no buscará una candidatura para los comicios del 1 de julio, Miguel Ángel García dijo que su función con Morena será la de aportar su experiencia en terrenos electorales, donde tiene un amplio recorrido y en numerosos procesos en los que participó para posicionar aspirantes de Acción nacional.

“Me sumo para aportar mi experiencia en el tema de redes y estructura territorial de defensa del voto y así buscar mejores condiciones en la elección. Esto es lo que me motiva, impulsar un cambio verdadero y esperemos que se dé el rumbo que México necesita. Y no me mueve salir en la boleta del 2018. Voy donde pueda aportar algo de mi experiencia”, agregó.

Aunque es conocido en el estado su trabajo como organizador de estructuras de defensa y promoción del voto, García aseguró que deja el PAN solo y que, si alguno de sus simpatizantes quiere acompañarlo en su nueva aventura con Morena, lo hará de manera voluntaria.

“Se me caracteriza por mucha estructura que tengo en comunidad, campo y calle y por mi cercanía con los ciudadanos. Yo únicamente informo mi decisión y si alguien quiere sumarse al proyecto es bienvenido, pero nunca he dicho que me llevo gente. Llegué solo y me voy solo. Y quien se quiera sumar, adelante”, aseveró.

García señaló que el proceso que lo llevó a la dirigencia del PAN en Monterrey en el 2016 fue el último proceso democrático que efectuó el PAN en la localidad, antes de convertirse en un instrumento para beneficio de unos cuantos.

Ahora que deja acéfalo el puesto, el secretario general del Comité Directivo estatal del PAN deberá convocar a junta para pedirle al CEN que autorice nueva asamblea para buscar otro presidente en Monterrey. Aunque debido al proceso electoral inminente, la decisión se postergará hasta octubre, estimó.

Miguel Ángel García firmó que se va sin resentimiento ni enojos y que deja amigos en Acción Nacional.

Entre otros puestos que García tuvo con el panismo figuran los de Director y Secretario de Obra Pública en San Nicolás, diputado local y secretario de Desarrollo Social de Monterrey.

Su salida se suma a la de otros panistas que también dejaron el partido, como el exedil regio, Adalberto Madero, quien buscará la alcaldía de Monterrey por el PVEM, y del excandidato a la presidencia municipal regia, Iván Garza, que busca la misma posición por Movimiento Ciudadano.