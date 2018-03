Qué pena que no aclare pendientes en Sedatu y Sedesol, responde esposa de Graco a señalamientos de Robles

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobierno del estado admitió que efectivamente no ha depositado el porcentaje que le corresponde de recursos para apoyar la reconstrucción del patrimonio de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre, y en voz del secretario de gobierno, Ángel Colín López, pidió “no politizar el tema”.

Luego de que la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, asegurara que el gobierno del estado no ha cumplido su parte en la reconstrucción, el funcionario salió al paso y quiso atajar las críticas que ha recibido en Morelos, haciendo un llamado a “no politizar”.

No obstante, en un intercambio de puntos de vista sobre el asunto, en las redes sociales, la esposa del gobernador Graco Ramírez, Elena Cepeda de León atizó las críticas a la titular de la Sedatu, quien la víspera había dicho claramente que si la reconstrucción va lento es responsabilidad del gobierno estatal.

Cepeda de León protagonizó esta mañana un intercambio de tuits con el panista Pablo Aguilar, quien la cuestionó sobre el papel del gobierno que encabeza su marido en Morelos: “Mire Sra @ElenaCepeda_ @gracoramirez el otro día me respondía ud con vehemencia q su @GobiernoMorelos “esta comprometido y apoyado con fondos estatales”… dónde están? La Secretaria @Rosario_Robles vino a Morelos a decirles dice que han aportado CERO pesos.”.

De inmediato, la presidenta del DIF en Morelos respondió: “Don Pablo seguro sabe que BANOBRAS es federal y si no deposita al Gob Estatal, este no puede depositar a FONDEN. UNIDOS POR MORELOS ha entregado todo lo que se comprometió con las familias. Están en construcción casas, escuelas, etc. El sismo fue grave.”.

Aguilar volvió a la carga: “Tiene razón: fue grave el sismo. Y de los 123 millones de pesos que gastan al año en Comunicación Social no pudieron priorizar a esa urgencia? Porque lo de Banobras es DEUDA, y lo pagaran otras administraciones además de los OTROS 650mdp que su gobierno pidió”.

Al quedarse sin argumentos, Elena Cepeda sólo alcanzó a escribir: “Que pena que @RosarioRoblesB no aclare los pendientes que tiene”, en relación a las acusaciones que la titular de la Sedatu tiene pendientes sobre la llamada Estafa Maestra y otros desvíos que hubo cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En tanto, esta mañana, el secretario de gobierno, Ángel Colín López, reiteró a nombre del gobierno de Morelos “su compromiso con los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Lo que más nos importa es la gente, no nuestras diferencias o colores partidistas”.

Informó que una vez que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) libere los recursos, se cubrirá la parte proporcional que le corresponde al gobierno del estado.

“Cumplimos con todos los requisitos en tiempo y forma, sin embargo como toda contratación de crédito, éste tiene un proceso, no son tiempos que define el gobierno estatal, dependemos de otras instituciones”, detalló Colín López.

Aclaró que los recursos, ya liberados, serán depositados a Bansefi, banca encargada de distribuir el apoyo en las tarjetas que el gobierno federal otorgó a los afectados.

Estimó que esta transferencia estará lista a más tardar el próximo 16 de marzo. En relación a lo dicho por Rosario Robles, dijo que “es tiempo de solidaridad y apoyo no de odios y reclamos, que no sea el ruido de la elección lo que impida el trabajo y la acción de todos para sacar adelante a Morelos”.

En tanto, los damnificados que se mantuvieron en las oficinas de la Sedatu por casi una semana y que el lunes pasado bloquearon la autopista, levantaron este martes el plantón que sostenían en la delegación y advirtieron que las autoridades locales y federales tienen hasta el 31 de marzo para regularizar los apoyos o regresarían y tomarían todas las oficinas de gobierno.