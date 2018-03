“Yo no me voy a reelegir”, afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aclaración no fue solicitada, pero se planteó dos veces: “yo no me voy a reelegir”, dijo Andrés Manuel López Obrador en una intervención consecuente con el rechazo que, tanto él como su equipo, han patentado sobre los comparativos que le hacen con los últimos dos presidentes venezolanos.

Ante miembros de la Asociación Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, sus anfitriones en el The Real State Show 2018, el candidato de la alianza “Juntos haremos historia” fue reiterativo en el tema:

“No soy partidario de la reelección. Hay presidentes en otros países que llegan, encuentran una situación muy complicada, empiezan a gobernar, lo hacen bien y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo. Yo no voy a reelegirme, es un asunto de principios, no creo en la reelección”, enfatizó.

En diferentes momentos y, señaladamente desde el inicio del período de precampaña, el hoy candidato presidencial se ha declarado admirador de Francisco I. Madero y la no reelección, aunque esta vez fue más explícito en el tema.

Desde la campaña de 2006, en su primera postulación, la campaña negra conocida como “un peligro para México” solía atribuirle parecido al hoy extinto venezolano Hugo Chávez. Ya en tiempos recientes, el tema subyace, especialmente desde que, a principios de septiembre, fue el presidente Enrique Peña Nieto quien afirmó que las propuestas de López Obrador se parecen a las del mencionado Chávez y de Nicolás Maduro.

En su discurso de hoy y posterior entrevista, el tabasqueño expuso que hay quienes consideran que los problemas del país no podrán resolverse en seis años, por lo que aseguró trabajará 16 horas diarias a fin de que el sexenio sirva para “sacar a México del atolladero en el que lo han metido y se establezcan las bases para un futuro con justicia y con bienestar”.

De ahí que afirmó hoy: “vamos a hacer 12 años en seis, porque vamos a trabajar 16 horas diarias”.

En días pasados, la coordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, calificó como “una pendejada” que se compare al candidato con Chávez o Maduro. El tema ha estado presente a lo largo de la semana, inclusive añadiendo casos como los del ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales. De ahí que, abordado por reporteros, el tabasqueño atajó:

“Ni verdes ni maduros. Este es un movimiento mexicano, hecho en México”.