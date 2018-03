Prácticamente sin avances investigación de italianos desaparecidos en Jalisco hace 40 días

GUADALAJARA, Jal. (apro) El Fiscal Regional, Fausto Mancilla informó que, a 40 días de la desaparición de tres italianos en Tecalitlán, Jalisco, la dependencia sigue recabando pruebas que demuestren la implicación de policías municipales en el caso y afirmó que desconoce si fueron vendidos al crimen organizado, además que son tres las instancias que investigarían el paradero de los extranjeros.

De acuerdo con las declaraciones de la familia de los italianos, el primero en desaparecer fue Raffaele Russo, de 60 años. Cuando su celular dejó de funcionar el día 31 de enero pasado, Antonio, su hijo de 25 años, y su sobrino, Vincenzo Cimmino, de 29, contaban con la localización del auto Honda CVR en que viajaba Raffaele. Estaba en Tecalitlán y se trasladaron a ese sitio en un vehículo similar.

Ese mismo día, Antonio envío un mensaje a sus otros hermanos Daniele y Francesco en el que mencionaba que la policía de Tecalitlán los había rodeado y les pidieron seguirlos. Al no tener noticias de ellos, Francesco llamó a la comisaría de Tecalitlán donde una mujer le confirmó la detención. Sin embargo, en una segunda llamada, efectuada 15 minutos después, la misma persona les negó que los tres estuviesen detenidos. El celular de Antonio Russo también dejó de funcionar. Daniele y Francesco denunciaron la desaparición.

La familia de las víctimas ha declarado a varios medios que la Fiscalía no hace nada para encontrarlos. Sin embargo, Fausto Mancilla mencionó que están recabando pruebas que demuestren la culpabilidad de los cuatro policías detenidos -entre ellos una mujer-, y están concentrados en la búsqueda de los extranjeros.

Indicó que debido a que no han podido localizar a la familia de las víctimas, no se les ha informado de manera directa sobre los avances de la investigación, pero saben que estarán en el país, por lo que esperan que se dé el contacto directo.

-¿Qué avance registra la investigación sobre la desaparición de los italianos? Se le preguntó a Mancilla.

– Estamos en dos etapas, una es con relación al tema jurídico, que tenemos con la carpeta de investigación de las cuatro personas que están vinculadas a proceso y con la prisión preventiva. ¿Qué tenemos que hacer en esa etapa? Aportar las pruebas suficientes para demostrar que ellos (los policías municipales) participaron en la desaparición de estas personas, y la forma en que participaron. Eso es lo que apenas vamos a aportarle al juez, para arrancar a la parte intermedia y ya posteriormente, vamos en un futuro a una etapa de juicio y demás.

– ¿Y la segunda etapa?

– La otra etapa que tenemos es la que corresponde todavía a las investigaciones en calle, quiere decir que seguimos con la búsqueda por dos líneas, una la búsqueda de más responsables relacionados directos, que se llevaron a las personas, las que las entregan y las que los ocultan. A parte continuar con la búsqueda de las víctimas para encontrarlas.

– ¿Tienen algún plazo para presentar las pruebas?

– Seis meses al cierre de la investigación, hasta ese plazo tenemos.

-¿Ya tuvieron contacto con la familia para hablar sobre los avances de la investigación? Ellos se quejan de que ustedes no hacen nada.

-No hemos podido localizar a la familia. Hemos estado en mucho contacto con la representación jurídica italiana en México, hemos estado informándoles a diario qué hacemos, cómo lo llevamos (el caso), y ellos tengo entendido, tienen contacto con la familia. Ya por ahí hubo una manifestación de que la familia va a venir a Guadalajara, a través de su representación diplomática (…) a informales todo lo que se hace (…) estamos trabajando desde el primer día. Los resultados no pueden ser al momento, los máximos que quiere la familia.

-Usted declaró que existen otras tres o cuatro personas implicadas en la desaparición, ¿son policías?

-Tenemos que entrevistar a los policías que nos faltan y tenemos que entrevistar a algunos particulares que tienen relación con los hechos, pero sí necesitaríamos localizarlos, entrevistarlos y saber si hay una relación.

Desde el 20 de febrero, la Fiscalía informó que desarmó a los 33 policías de Tecalitlán quienes fueron enviados a la academia estatal. Fausto Mancilla dijo desconocer cuándo podría concluir la capacitación de los elementos que reciben en la academia de policía del estado para que regresen a su municipio, sólo mencionó que la seguridad del lugar aún está a cargo de la Fiscalía.

Director de la Policía, bajo la lupa

También, desde ese día, el director de la Policía de Tecalitlán, Hugo Enrique Martínez Muñiz se encuentra desaparecido. El fiscal Regional, informó que se le está buscando para que dé su versión sobre la desaparición de los extranjeros.

– ¿Se le puede calificar como un prófugo de la justicia al director?

– De la corporación está sobre el mando de todos los policías. Claro que nos tienen que decir qué pasó, y claro que es investigado con relación directa a los hechos. Ya después de entrevistarlo definiremos la responsabilidad que tiene respecto a los hechos.

El fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez informó en rueda de prensa el 24 de febrero que se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión contra igual número de policías de Tecalitlán: Emilio, Salomón, Fernando y Lidia, por la desaparición de los extranjeros a quienes habrían entregado a un grupo del crimen organizado.

Al respecto se le preguntó al fiscal Regional, si los policías municipales habían aprobado las pruebas de control y confianza.

Respondió: “Esa información yo me la voy a reservar porque no la podemos dar, de acuerdo al protocolo que tienen los estatutos de los exámenes de control y confianza (…) para evitar un problema jurídico”.

El 25 de febrero, en una entrevista a la emisora pública italiana RAI 1, Francesco Russo aseguró que policías municipales vendieron a sus familiares por 43 euros a un cartel local.

-¿Es cierta esa información que da a conocer el hijo de Raffaele?

– Nosotros no tenemos esa investigación. No sabemos de dónde se desprendió eso. Respetamos la postura, sabemos el sentir, humanizamos el dolor que tienen, pero eso yo no lo puedo confirmar.

Al fiscal Regional se le pidió precisar el nombre del grupo organizado al que presuntamente entregaron a los italianos. Solo se limitó a mencionar que “son grupos criminales que operan en la zona, el Cartel Nueva Generación tiene presencia allá, pero sí debemos de establecer bien qué grupos para hacer una investigación efectiva y no llevarnos una falsa información que podamos tener (…) y desviar la investigación”.

De manera extraoficial se informó a este medio que la Fiscalía estaría empleando perros entrenados para buscar a los italianos. Fausto Mancilla comentó que “todo lo que el estado tiene a la mano, todo lo que el equipo de seguridad que tenemos los estamos empleando ya. Hemos sido muy cuidadosos desde caminar, usar vehículo, sí hemos utilizado (perros) con el fin de que nos detecte alguna persona”.

-¿El emplear perros no implica que estarían muertos?

-Nosotros seguimos buscándolos vivos. Cuando tengamos alguna señal que nos confirme lo contrario también tenemos que informarlo.

Con relación al anunció que vendrían a Jalisco policías italianos para investigar el caso de la desaparición de sus ciudadanos, el fiscal Regional precisó que se debe seguir un protocolo para no vulnerar la soberanía del país, el cual consiste en que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza su facultad de atraer el asunto para formalizar la intervención.

El secretario general de gobierno, Roberto López, declaró el 19 de febrero que la SEIDO podría atraer el caso de los italianos desaparecidos. Fausto Mancilla confirmó que la instancia ya abrió una carpeta de investigación, y le ha pedido información a la fiscalía, la cual se entregó.

“Están aportando, estamos coadyuvando, efectivamente las dos partes”, dijo el Fiscal Regional.

El pasado 7 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Angelino Alfano, informó que sostuvo una conversación con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray en la que pidió agilizar la investigación sobre sus connacionales.

En ese sentido, se le cuestionó a Fausto Mancilla si había recibido alguna llamada del gobierno federal. Dijo que no, pues la instancia sería el secretario general de gobierno.

– ¿Va a existir una coordinación entre la Fiscalía y la policía italiana, luego de que se anunció que vendría al país?

– No han tenido contacto con nosotros hasta el día de hoy. Lo que procede es que la Procuraduría General de la República pueda o quiera ejercer la facultad de atracción, porque al venir una policía de otro país, entran tratados internacionales, la soberanía del país. Es muy clara la Constitución y no la podemos vulnerar, el estado mexicano tiene que cuidar mucho esa intervención, esa participación o esa información que le podamos dar directamente a esa comisión que ellos pudieran enviar.

-Reciben presión local e internacional…

-Sí, tenemos que ser muy profesionales y muy responsables con ese tipo de presiones para no cometer errores. Sabemos de la presión que puede haber, pero nosotros tenemos que responsabilizarnos de la investigación, tenemos que concentrarnos en ello, para que la investigación rinda buenos frutos.

-¿Pronto darán resultados?

-Tenemos que darlos.

Raúl Sánchez reveló que había inconsistencias entre lo declarado por los familiares de los italianos y la actividad que realizaban. La familia dijo que eran turistas y que apenas habían llegado, cuando en realidad se dedicaban al comercio, y tenían varios días en el territorio estatal.

Otro dato que aportó el fiscal general, es que Raffaele Russo tenía antecedentes penales en Campeche por fraude y cohecho, y que se investigarían los antecedentes penales del resto de los desaparecidos. Fausto Mancilla precisó que no existe hasta el momento ningún delito cometido por Antonio o Vicenzo, y el Instituto Nacional de Migración confirmó que ingresaron al país en calidad de turistas.

Aclaró que esa información sirve para abrir una línea de investigación. “No es para excusarnos de las investigaciones, sino buscar una línea sólida y saber qué pudo haber motivado, o quién se los pudo haber llevado, al momento contamos con un antecedente, algunas carpetas de investigación relacionadas con la primera persona (Raffaele), pero eso nos sirve para darnos un marco referencial de dónde investigar más”.