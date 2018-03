“Si hay fraude electoral, a ver quién amarra al tigre”, advierte López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que, “si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque, y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente”.

En su participación en la 81 Convención Bancaria, que se llevó a cabo ayer y hoy en Acapulco, Guerrero, el tabasqueño enfatizó que, si las elecciones “son limpias, son libres, me voy a Palenque, Chiapas, tranquilo”.

Sin embargo, también aclaró que, “si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente”, en referencia a que no contendría las protestas que eventualmente se registraran.

No obstante, el expresidente nacional de Morena expresó que desea con “toda su alma” que los comicios sean limpios y confió en que ganará, pues va arriba en las encuestas.

Ante los banqueros y representantes del sector financiero del país, el político tabasqueño dijo que buscará mantener los equilibrios macroeconómicos sin actuar “con desparpajo, no vamos a gastar más de lo que ingrese al erario, vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México y del Estado de Derecho”.

López Obrador igual aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, no afectará a la banca en nada, “ya que se requieren instituciones fuertes en el país”; de hecho, propuso ampliar el servicio bancario, pues de cerca de 2 mil 500 municipios, “alrededor de mil no cuentan con servicios financieros”.

El candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, que integran Morena, PT y PES, igual expuso que impulsará un proyecto integral de zonas marginadas, con el fin de promover el otorgamiento de créditos, que sea una labor conjunta donde el gobierno sea garantía y apoye para que haya seguridad del pago.

Además, acotó, “vamos a atender estos municipios con actividades productivas. Vamos a sembrar un millón de árboles frutales, maderables, generar 400 mil empleos, aumentar la pensión al doble de los adultos mayores, más recursos para personas con discapacidad, por lo que debemos tener mecanismos para que lleguen estos apoyos y es importante tener infraestructura”.

“Juzgar al presidente por corrupción”

López Obrador prometió impulsar una reforma al artículo 108 constitucional para que se pueda juzgar al presidente en funciones por corrupción.

“Vamos sólo a modificar el artículo 108 de la Constitución, vamos a enviar la iniciativa de ley con ese propósito, para que se pueda juzgar al presidente en funciones por delitos de corrupción”.

Luego explicó que, desde la Constitución de 1857, está establecido que sólo se puede juzgar al presidente por traición a la patria.

No obstante, dijo que necesitamos la reforma para poder “juzgar al presidente por delitos de corrupción”.

El candidato también centró su discurso en los jóvenes, a los que ofreció ayudar para que tengan bienestar y empleos.

“Vamos a conseguir, con el apoyo de todos, que los jóvenes tengan trabajo como aprendices y que tengan capacitación. Yo tengo una frase: becarios sí, sicarios no”, exclamó.

Por último, se dirigió a los banqueros y les pidió tener confianza en él, pues de ganar el 1 de julio, no afectará a este sector.

“No vamos a afectar a la banca en nada, que tengan confianza, que se requiere de un avance fuerte en el país. Mi propuesta es que se amplíe el servicio bancario al país”.

(Con información de agencias)