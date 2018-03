Cancún, el infierno para cuatro colombianos

MONTERREY, NL. (apro).- En un bar de Helsinki, dos hombres jóvenes, un sirio y un iraquí, observan seriamente a un par de guitarristas mientras, en silencio, parecen preguntarse: “¿Qué diablos hago aquí?”. El otro lado de la esperanza (The other side of hope, 2017) es una nueva propuesta del finlandés Aki Kaurismäki, que mira con