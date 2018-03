Peña me pidió declarar que México no pagará muro y le dije “¿estás loco?”: Trump

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este sábado un diálogo que tuvo con su par mexicano Enrique Peña Nieto referente al muro fronterizo que pretende levantar el magnate en la frontera.

“Me dijo, ‘señor presidente, me gustaría que hiciera una declaración de que México no pagará por el muro’”, afirmó Trump, quien añadió que le respondió así: “Le dije, ‘¿Estás loco? No haré tal declaración’”.

En un mitin en Pennsylvania, Trump platicó sobre la llamada que sostuvo el mes pasado con Peña Nieto, que derivó en la suspensión de los planes del Ejecutivo para visitar la Casa Blanca.

El estadounidense dijo que Peña Nieto es “realmente un buen tipo” y le hizo la solicitud del muro de forma respetuosa.

En sus palabras, Trump le sostuvo al presidente mexicano: “bye, bye. No hay forma de que yo haga ese trato”.

Funcionarios del gobierno de Peña Nieto no respondieron a la solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Trump, según agencias internacionales.

Donald Trump y el mandatario mexicano se comunicaron por teléfono el martes 20 de febrero para ofrecerse condolencias por el accidente aéreo en Oaxaca y por la masacre en Florida, respectivamente, pero algo ocurrió en la conversación, porque la reunión pactada para una semana después en Washington se canceló.

