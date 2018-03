Gobierno de Querétaro difunde que Margarita Zavala llegó a la boleta “sin simulaciones y traiciones”

QUERÉTARO Qro. (proceso.com.mx).- Desde la cuenta oficial del gobierno del estado de Querétaro, que encabeza el panista Francisco Domínguez Servién, fue difundido que Margarita Zavala llegó a la boleta “sin simulaciones y traiciones”.

La publicación que incluyó una imagen de Zavala sonriendo, fue difundida la noche del sábado y permaneció cerca de 20 minutos en la cuenta de Facebook del Poder Ejecutivo de Querétaro.

“Comenta Margarita Zavala que será distinguida de los otros candidatos por el hecho que llegó a la boleta sin simulaciones ni traiciones, dice la aspirante presidencial”, difundió la cuenta de Facebook del gobierno estatal.

En la publicación el gobierno dio a conocer que, a consideración de la candidata, eso no es una desventaja porque le permitió reunir miles de firmas para registrarse como candidata a la Presidencia.

Además, en la misma publicación se invitó a opinar y compartir, lo que generó algunos cuestionamientos por parte de usuarios que exhibieron la publicación en otras redes sociales como Twitter.

“Community Manager de @gobqro haciendo dobles turnos.

#Queretaro @PanchDominguez, gober, entonces su gallo no es Anaya? Tss!”, escribió la usuaria Alejandra Rodríguez.

Más tarde el gobierno del estado de Querétaro hizo una publicación en la misma red social en la que reconoció que difundió la publicación, pero la atribuyó a que fue víctima de una intervención.

“Informamos que fuimos víctima de una intervención no autorizada a nuestra página y la publicación anterior fue producto de dicha situación. Estamos tomando medidas pertinentes”.

En su trayectoria, el gobernador de Querétaro ha manifestado su buena relación con el expresidente Felipe Calderón y varios panistas cercanos a éste.

Recientemente, ante las especulaciones sobre su intervención en la filtración de la información inmobiliaria de Ricardo Anaya, la cual ha sido usada para vincularlo a un presunto lavado de dinero, el gobernador Domínguez Servién reveló que Anaya sabe quién filtró su información.

“Él sabe perfectamente y me hizo favor de compartirme de dónde salieron estas filtraciones y no es de ‘Pancho’ Domínguez, dicho por él, me compartió los nombres y dije: pues denúncialos”, soltó el mandatario.

En Querétaro panistas han cuestionado al candidato Ricardo Anaya Cortés, e incluso, desde hace tiempo conformaron el grupo Esencia PAN, desde donde exigían transparencia y democracia en la elección de candidatos.

El pasado jueves 8, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aclaró que ninguno de los aspirantes independientes a la presidencia tiene aún amarrado su registro para las elecciones del 1 de julio.

Esto sucederá, destacó Córdova, hasta el 29 de marzo, una vez que terminen de validar el registro de firmas en donde, en el caso concreto de los candidatos independientes, brotaron un sinfín de irregularidades que en un momento dado podrían echar abajo sus aspiraciones.

En un comunicado oficial, el INE enfatizó que “la recepción de la solicitud no implica que dichos contendientes obtengan de facto su registro como candidata o candidatos. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE verificará en los días subsiguientes que las y los aspirantes independientes y los precandidatos cumplan con los requisitos establecidos en la ley”.