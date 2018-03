Ante posible infiltración del crimen, el Ejército interviene la policía de Tlaquepaque, Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx.).- Ante las sospechas de que exista infiltración de la delincuencia organizada, la Policía Municipal de Tlaquepaque fue intervenida y la seguridad quedará a cargo de la Fiscalía General que encabeza Raúl Sánchez Jiménez, informó el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval.

Por medio de su cuenta de Twitter el mandatario dijo que: “En una acción coordinada con el Ejército Mexicano, la @PoliciaFedMx, @PGR_mx y @FiscaliaJal, hoy a las 7:30 a.m. intervenimos la policía municipal de Tlaquepaque con la finalidad de reevaluar a sus elementos, ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado”.

Por esa misma red social mencionó que “hacer esto representa una medida contundente frente a la inseguridad que padece la metrópoli. Estamos dispuestos a actuar con toda la fuerza hasta el último día”.

Prosiguió: “Sé que cuento con el respaldo de la gente; todos queremos vivir en paz; todos queremos recuperar la tranquilidad”.

Añadió que “nosotros: estado, federación y municipios somos los responsables de garantizar la seguridad de todos ustedes. Como gobernador de esta entidad les digo: seguiré hablando con la verdad, pero sobre todo, seguiré actuando con todo el ímpetu que amerita una situación tan grave”.

El pasado martes, Aristóteles Sandoval hizo un mea culpa luego de que en 48 horas se encontraron en la entidad 17 ejecutados y mutilados, incluso advirtió que la ola de violencia no se va a terminar.

En su mensaje de hoy recordó que “hace unos días hablé con claridad sobre la situación que se vive. Que la autoridad diga las cosas como son es fundamental para generar confianza. Sé que a muchos les extraña una postura franca, sin embargo, es preciso decir que el país padece una ola de violencia sin precedentes.

“Jalisco no está aislado de lo que vive el país; por eso, hoy menos que nunca podemos quedarnos de brazos cruzados. No nos vamos a detener. No nos van a intimidar. Vamos a trabajar minuto a minuto para darle a Jalisco la seguridad que merece”.

El municipio de Tlaquepaque es gobernado por la alcaldesa emecista María Elena Limón y el comisario de Seguridad Pública es Salvador Ruiz, el cuarto en ocupar ese cargo luego de la renuncia de Gustavo Adolfo Jiménez, de Camilo González Lara y de Martín Maldonado.

Este último renunció luego de que el 24 de febrero de 2016 tres de sus elementos fueron ejecutados por los ocupantes de dos vehículos, en la transitada avenida Revolución.

El 11 de noviembre de 2016 renunció Camilo González por diferencias con la alcaldesa.

El 11 de octubre de 2017 dejó su puesto de comisario de Seguridad Pública, Gustavo Jiménez, por motivos de salud.

Aristóteles Sandoval precisó que la “seguridad pública en Tlaquepaque estará a cargo de la policía estatal. Los elementos de la policía municipal intervenida serán remitidos a la academia policial, donde recibirán un curso y las evaluaciones pertinentes. Seremos escrupulosos en el respeto a sus derechos humanos.

“Los ciudadanos de Tlaquepaque deben estar tranquilos y tener plena certeza de que sus calles, escuelas, parques y unidades deportivas estarán debidamente patrulladas y resguardadas”, remató en su cuenta de Twitter.