Ayuntamiento de Chihuahua retira cruces en memoria de víctimas de feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas en la ciudad de Chihuahua denunciaron que el ayuntamiento de la capital retiró las cruces que simbolizan la exigencia de justicia para los crímenes de sus hijas justo el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En el año 2005 se colocaron las primeras siete cruces y en el 2013, madres que conforman la organización Justicia para Nuestras Hijas pusieron cruces pintadas de rosa; una de ellas tenía 40 rostros de jóvenes desaparecidas y asesinadas en la capital.

Las primeras cruces tienen los nombres de Erika Ivonne Zavala, Claudia Judith Urías Berthaud, Gloria Irene Tarango Ronquillo, Paloma Angélica Escobar Ledezma, Diana Jazmín García Medrano, Neyra Azucena Cervantes, Viviana Rayas, Miriam Gallegos y otras siete cruces sin nombres.

“¿Quieren que Chihuahua sea el estado grande, como dicen en la tele, el más hermoso, el más limpio? Chihuahua nunca va a estar limpio sin esas cruces, sin esa justicia. Mientras no estén los culpables en la cárcel, Chihuahua no puede estar limpio porque no es basura, es sangre la que está manchando a Chihuahua”, recriminó Hilda Medrano, madre de Diana Jazmín García Medrano.

Las madres acusaron a la autoridad municipal de haber retirado las cruces de noche, por lo que pidieron regresarlas y que se les ofrezca una disculpa pública.

Además, anunciaron que colocarán de nuevo otras cruces, porque, según ellas, es el símbolo a través del cual sus hijas gritan justicia para sus crímenes. “Ellas siguen a través de nosotras, (las cruces) significaban exigencia de justicia”, señalaron.

Virginia Berthaud, madre de Claudia Urías Berthaud, dijo que con estos actos sólo se incrementa el temor para ella y para su familia, ya que hace poco quedó libre uno de los detenidos del homicidio de su hija. Afirmó que la familia ha vivido allanamientos en su casa y por ahora, no están viviendo ahí.

“Pido seguridad para la familia, que saquen la cruz es hostigamiento, es delito lo que cometen con nosotros. No es posible”, añadió.

Por su parte, la madre de Neyra Azucena Cervantes, Patricia Cervantes, dijo que tiene más coraje que tristeza porque no se les ha hecho justicia en 15 años. “La cruz significa recuerdo (…) que las regresen y digan porqué las quitaron. Yo no les tengo miedo, tengo que morirme un día y si tengo que morir luchando por mi hija, lo voy a hacer. Que nos digan por qué las quitaron”.

E Hilda Medrano agregó:

“Para ellos (para las autoridades, las cruces) significan su negligencia y omisión, pero para nosotros es el grito de ellas de justicia (…) tanto dolor que tenemos y todavía tenemos que vivir esto?, ¿Por qué no atrapan a los criminales y sí llegaron como criminales en la noche (a quitar las cruces) (…) es la negligencia y omisión de nuestros autoridades por permitir que asesinos que mataron a niñas inocentes, con sueños, con metas, con ilusiones, y aunque esas cruces no estén ahí, la sangre está por todos lados en el estado de Chihuahua (…) nuestra voz no será callada, la seguiré alzando, por mí y por mis compañeras, por las que tienen miedo. Yo también tengo miedo, pero ya no nos van a hacer conocer el dolor, yo ya lo tengo, ya lo conozco, ya lo viví y aprendí a vivir con él. Tal vez con este grito pongo en riesgo a mi familia, pero si sigue Chihuahua callado, no es posible”.

La organización Justicia para Nuestras Hijas reprobó la acción y recordó que esas cruces recuerdan la impunidad que hay en la entidad, signo de que las autoridades municipales las vulneraron de nuevo porque el gobierno la apuesta al olvido.

De acuerdo con El Diario de Chihuahua, el ayuntamiento reconoció que ellos retiraron las cruces y justificaron que se trató de un error de los empleados del Servicios Públicos Municipales, según el titular de la dependencia, Ricardo Márquez.

El funcionario aseguró que no fue una orden institucional para quitarlas y aseguró que serán resanadas y colocadas de nuevo en el mismo lugar, al tiempo que ofreció una disculpa a través de ese medio.