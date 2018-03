Meade critica a AMLO por no aceptar debates en intercampaña y por amagar con no detener “al tigre”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Antonio Meade Kuribreña criticó a Andrés Manuel López Obrador por no aceptar el debate en este periodo de intercampaña y por la declaración que hizo ante los banqueros de que en caso de fraude “no amarraría al tigre”, metáfora por la inconformidad social que se desataría.

“Que nadie amenace con soltar al tigre y a ningún otro animal del zoológico”, manifestó el candidato presidencial del PRI.

Meade Kuribreña, candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL, ha insistido desde hace un par de semanas, sobre todo desde que se dieron a conocer las encuestas en las que sigue atorado en el tercer lugar de las mediciones sobre la elección presidencial, que se lleven a cabo debates en esta etapa de intercampaña los cuales estaban prohibidos por el INE.

Ahora, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eliminó la negativa del Instituto Nacional Electoral para que realizaran dichos eventos en tiempos de precampaña, reiteró en su reto a un debate.

Tras una reunión con los notarios, Meade Kuribreña manifestó que debatir es importante, no como un ejercicio meramente de contraste, sino, incluso, como un ejercicio de información.

Ante el rechazo de López Obrador de debatir en estas semanas de intercampaña y esperar hasta los tiempos señalados por el INE para debatir, Meade sostuvo que “cualquiera que no esté dispuesto a hacerlo, pues seguramente estará preocupado, o de no tener ideas o de no ser capaces de defenderlas.”

A su ver, la ciudadanía es la que debería presionar a que se realice el debate. “No debiéramos ser los candidatos los que estuviéramos exhortándolos a debatir, debería ser una ciudadanía interesada en tener los mejores elementos para definir su voto, y esa ciudadanía debería ser la que nos moviera a debatir, a contrastarnos, a rendir cuentas, a darles los mejores elementos para que puedan tomar la mejor decisión. Yo estoy absolutamente seguro que yo soy la mejor decisión y por eso, frente a la ciudadanía, me he manifestado dispuesto a debatir, a contrastar y a rendir cuentas”, consideró Meade.

En cuanto a la declaración de López Obrador hecha en días pasados ante los banqueros de que no detendría al tigre en esta elección presidencial, si hay fraude, Meade dijo que “aquí nadie suelta al tigre, aquí la gente se convence y va a votar”.

Según el candidato del PRI, esta declaración de López Obrador no abona a la elección y describe el perfil del líder de Morena en su falta de respeto a las instituciones.

“Nosotros hemos trabajado mucho en construir buenas instituciones, y si algo habría que reprocharle a las que hoy tenemos, es la tolerancia que han tenido con la forma de hacer política de Andrés Manuel, una forma de hacer política que lo ha llevado a violar todas las disposiciones, no solamente las electorales, a violar la libertad de comercio de libre tránsito que teníamos aquí en Reforma, después de una toma de seis meses.

“Me parece que la amenaza de violencia es una amenaza que debe ser tomada y reflexionada, porque pinta, de nuevo, a los candidatos como somos: uno que llama a la concordia, a la unidad y a trabajar para construir un país de instituciones, y otro que se esmera en criticarlas y en denostarlas.

“Aquí tenemos que concentrarnos en el país que queremos hacia el futuro, y queremos un país en paz, queremos un país en armonía y queremos un país en donde absolutamente nadie amenace con “soltar al tigre y a ningún otro animal del zoológico”, sostuvo el candidato presidencial del PRI.