Madero no impugnará candidatura de Mancera “para no afectar” a Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gustavo Madero desistió de impugnar la candidatura a senador por el Partido Acción Nacional (PAN) de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, “para no afectar el proyecto” del candidato presidencial Ricardo Anaya.

Luego de que la Comisión de Justicia del PAN resolvió la anoche del sábado 10 desechar su queja contra Mancera, por ser ilegible como candidato a senador, Madero anunció esta tarde que no la impugnará esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Para no afectar el proyecto del Por México al frente y de Ricardo Anaya, he decidido no escalar al TEPJF la impugnación de Miguel Angel Mancera con el compromiso de reformar el artículo 55 de la Constitución para hacer inelegibles a los gobernadores en funciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

Antecesor de Anaya en la presidencia nacional del PAN, Madero acudió al TEPJF a impugnar la candidatura de Mancera como senador de su partido, pero en primera instancia el órgano jurisdiccional la desechó porque primero debía acudir a las instancias del PAN, como lo hizo y que el sábado la desechó.

Madero impugnó a Mancera luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para quien trabaja, se quejó de que allegados a Anaya en el PAN hicieron fraude y abusaron de su mayoría para imponer la candidatura de Mancera, quien no pudo ser el candidato presidencial de la coalición Con México al frente.

La decisión de Madero se produce luego de que Mancera amenazó otra vez al PAN de no separarse de su cargo hasta que Anaya le firme un documento en el que se compromete a que, de ganar, hará un gobierno de coalición, que ni siquiera está legislado.