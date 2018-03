Paco Jémez despotrica contra el futbol y la prensa en México; “llegué y puse a todo el mundo en su sitio”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la distancia, Paco Jémez, el exentrenador de Cruz Azul, descalificó a la prensa mexicana, de la que dijo: “es mucho más sensacionalista y está acostumbrada a faltarte al respeto como algo normal”.

“Como les dije en mi despedida: ni os guardo rencor ni os tengo respeto”, enfatizó el entrenador español sobre su sentir de los medios de comunicación mexicanos.

Jémez dijo también que “yo me la he pasado muy bien en México, y además llegué y puse a todo el mundo en su sitio. Que agarre a un tipo del pescuezo no quiere decir que luego no lo quiera. Ya llega un momento en el que no me aguanto ni allá, ni a mí mismo”.

En entrevista con la Casa del Futbol, el actual entrenador de Las Palmas reconoció que su paso por la liga del país: “fue un año muy duro, porque México es un país durísimo que vive y respira por y para el futbol. Allí ves muchas cosas que acá en España son impensables: es la liga donde más tiempo se pierde y donde menos tiempo efectivo se juega en el mundo. Como un equipo se te ponga ganando 1-0 te desquicia, porque allá pierde tiempo todo el mundo”.

Jémez añadió: “en pleno juego, ves cómo un portero se quita los guantes para hacer cualquier cosa, algo impensable en Europa. Y luego están los árbitros, que son el elemento que más tiempo pierden. Por ejemplo, te hacen una falta, la quieres sacar rápido, y el colegiado no te deja”.