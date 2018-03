Interponen denuncia penal contra exalcalde que “robó poquito” por posible peculado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como “Layín” fue denunciado penalmente por los posibles delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y lo que resulte en el proceso, derivado de la venta del inmueble del exaeropuerto de San Blas.

De acuerdo con información de NTV.com, los demandantes son la Dirección Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) y la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso del Estado.

Leopoldo Domínguez, diputado presidente del Congreso de Nayarit explicó que según una escritura pública el bien (inmueble) fue pagado al Ayuntamiento por una cantidad de 12 millones de pesos, a pesar de existir un avalúo previo que hablaba de 32 millones de pesos.

“En esa misma escritura pública se hace constar que existió un cheque con un número específico de Banamex 03 por los mismos 12 millones de pesos, que de acuerdo a la información que se deriva de la auditoría practicada al Ayuntamiento no hay registro contable de que ese cheque haya ingresado a las arcas municipales”, puntualizó Domínguez.

La denuncia interpuesta por ambos organismos estatales también señala a Armida Silvestre Juárez y Mario Vázquez Flores, síndico y secretario municipal durante la administración de Ramírez Villanueva; trascendió que cuatro regidores ya habían interpuesto con anterioridad una denuncia penal con las mismas cualidades a estos exservidores públicos municipales, dijo NTV.

“El precedente inmediato era un avalúo de 32 y pico millones de pesos, pero era un avalúo catastral, no era un avalúo comercial o emitido por una institución avalada en estos casos por la propia ley, como el Indaabin, es un instituto avalado para hacer un avalúo de esta naturaleza; pero si existió el trámite, la formalidad si se dio, el notario exigió incluso esas formalidades para poder girar esa escritura y el avalúo lo hizo finalmente un técnico; no sabemos si es corredor o no, pero aparece ahí como que tiene la capacidad técnica para hacerlo”, puntualizó Héctor Benítez, encargado del Despacho de la ASEN.

Héctor Benítez señaló que existen los datos y elementos contundentes para presumir que el recurso millonario fue desviado y no ingresado a las arcas municipales durante la administración del expresidente municipal Hilario Ramírez.