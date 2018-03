Un éxito, las conferencias magistrales de Del Toro (Videos)

GUADALAJARA, JAL.- Las tres conferencias magistrales que ofreció el jalisciense Guillermo del Toro, ganador de dos Óscar por La forma del agua, fueron un éxito, ya que convocó alrededor de 12 mil 800 asistentes, dentro del marco de la 33 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Con la tercera y última charla, efectuada la noche del lunes 12 de marzo en el Auditorio Telmex, convocó 9 mil 800 personas de todas las edades, incluso niños, donde destacó que desde hace diez años desea filmar la historia de Pinocho, de Mary Shelley, porque asegura que es muy parecida a Frankenstein, de Carlo Collodi, “son creaturas abandonadas por un padre en un mundo que no entienden”.

También ahí se comprometió varias veces a regresar a esta ciudad a enseñarles a los jóvenes cómo crear monstruos para el cine. Además, anunció que le gustaría filmar en esta metrópoli. El creador de El laberinto del Fauno y Hellboy destacó que el cine debe ser algo “en donde nos reconozcamos porque no hay mayor tristeza que no reconocer la identidad que puede ser infinita, no se necesita ser folclórico”. Agregó:

“Hay que romper los núcleos donde la gente dice: ‘Yo no veo cine mexicano”. La contestación sería: ‘Vas y chingas a tu madre’, pero no se puede decir, hay que ser civilizados. Es importante que se entienda que es parte de la pluralidad el cine mexicano. La solución es seguir creando filmes nacionales y hablar de ellos.”

Fragmento de la Master Class de Guillermo del Toro en la FICG: "En México y en cualquier parte del mundo la estructura va a estar contra del individuo; la solución son huevos y permanencia" #FelizMartes pic.twitter.com/6v0cpI7jch — VinculacionU (@VinculacionU) 13 de marzo de 2018

Recomendó a los estudiantes de cine trabajar mucho para lograr lo que desean. Hubo muchachas emocionadas, a punto del llanto. Una de ellas incluso le pidió permiso abrazarlo. Otros lo alababan. Hubo quienes confesaban que los había inspirado y “salvado la vida con sus largometrajes”. Permitió alrededor de 45 preguntas, en tres horas y con muy buen humor, y cientos más no lograron interactuar con él.

En la segunda conferencia, efectuada el domingo 11 de marzo, emocionó a Issa López, realizadora de Vuelven, presente entre el público, porque anunció que apoyaría su siguiente producción fílmica. López manifestó a este medio su sorpresa. “Qué emoción”, dijo, y agrego que se levantó del lugar y dijo que ella era Issa López pero nadie le hizo caso.

En la primera conferencia, del 10 de marzo, habló sobre la producción de La forma del agua. Consideró que no importa el presupuesto, sino “el ingenio mexicano con el que se resuelven las cosas”. Enseguida relató cómo fue el financiamiento de dicha película:

“Al principio tenía considerados 60 millones de dólares para rodarla, pero al presentarlo a Fox ofrecieron 16.5 millones si la hacía en blanco y negro o 19.5 millones si era a color. Debemos ser perfectamente cabales con el presupuesto. Es importante que el dinero se destine a la pantalla”.

Compartió que toma las narrativas sencillas de las fabulaciones y no se concentra en la anécdota, sino en “el cómo, dónde y por qué”, para identificar las decisiones narrativas que se tienen que enfrentar. Es por ello que trabaja con “símbolos grandes porque así funciona la fabulación”. Del Toro consideró que se tiende a discutir el cine a nivel narrativo, pero muy poco a nivel simbólico. “Cuando analizamos un fenómeno plástico, le concedemos todo el peso al elemento audiovisual o visual narrativo. No leemos el cine así, y por eso platicamos del cine a medias”, relató.

Destacó que el cine permite el reconocimiento físico de nuestra realidad o del reconocimiento de lo interior, lo cifrado a nivel simbólico, “lo que permita decir, ese sentimiento lo conozco yo, esa abstracción me pertenece”.

En las tres charlas reveló sus trucos técnicos en sus rodajes y cómo ha creado sus monstruos, lo que provocó aplausos y gritos de emoción del público.

Firmó autógrafos. Algunos de los asistentes consultados por este medio, coincidieron en que el cineasta es muy “sencillo”, “paciente”, “carismático” y “honesto”. Y les gustó mucho que llegara a está ciudad con sus dos Óscar. Y todos celebran que sea de Guadalajara y “un ejemplo a seguir”, además de “ un orgullo que represente a México en el extranjero”.

Cineastas que participan en el FICG aseguraron que nunca habían visto tanta admiración para un director en un festival.