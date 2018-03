Gobernador de Querétaro va contra responsable de apoyo a Margarita Zavala desde cuenta oficial

QUERÉTARO Qro. (apro).- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que la difusión, desde la cuenta oficial de Facebook del gobierno del Estado, para promocionar a Margarita Zavala fue realizada por la persona que tenía las claves de las redes de su gobierno.

“Este fue un abuso de una persona que evidentemente tenía las claves de las cuentas de redes (sociales) del gobierno del Estado”, admitió el mandatario sobre la publicación del domingo pasado, la cual difundió que a diferencia de otros candidatos Margarita Zavala llegó a la boleta “sin simulaciones y traiciones”.

El mandatario aclaró que el manejo de las redes sociales del gobierno estatal de Querétaro está a cargo de una consultoría, de la que no especificó el nombre, por lo que anticipó que su gobierno procederá jurídicamente.

“Esta persona de entrada ya está dado de baja, ya no tiene las cuentas y voy a proceder jurídicamente”, anunció el gobernador.

— ¿Era un empleado de gobierno o era de confianza?, se le preguntó.

— No, respondió el mandatario.

— ¿Una consultoría…?, se le insistió.

— Una consultoría, confirmó Francisco Domínguez.

El domingo por la noche, luego de la publicación desde la cuenta oficial, el gobierno estatal retiró la publicación de Margarita Zavala y se explicó que ésta se debió a que fueron víctimas de “una intervención no autorizada”.

Dicha explicación fue interpretada por algunos como que los interesados en difundir a Margarita Zavala habrían vulnerado la seguridad de la cuenta oficial del gobierno, pero el mandatario modificó esa explicación al agregar que una persona de esa consultoría lo hizo sin permiso del gobierno.

“Lo hizo por sus pistolas, se le retiraron ayer mismo (el domingo) las cuentas y voy a proceder legalmente porque nadie va a poner en duda que el candidato de mi partido, el candidato de Pancho Domínguez se llama Ricardo Anaya Cortés”, puntualizó.

El mandatario añadió que el área de comunicación social, donde cobra como coordinadora Mariela del Rosario Morán Ocampo, podría dar más información sobre lo ocurrido, sin que esto haya ocurrido así.

Domínguez rechazó, en la entrevista con reporteros que suelen acompañarlo en sus actividades, que su inasistencia al registro de Ricardo Anaya ante el Instituto Nacional Electorales signifique un distanciamiento con el candidato.

Explicó que tenía acordado asistir a una boda, e incluso, informó que subió una fotografía de esa celebración en sus redes sociales.

“Es la inscripción, va a haber 90 días de campaña. Yo le dije la semana pasada (a Ricardo Anaya) que en Querétaro en lo local no voy a asistir, no me voy a meter, pero me verán, no en Querétaro, pero en algunos estados del país apoyando a Ricardo Anaya”.

El gobernador ha sido identificado por su cercanía con el expresidente Felipe Calderón quien lo acompañó a diversas actividades durante su campaña a la gubernatura.

Sin embargo, el mandatario ha insistido en su respaldo a Ricardo Anaya, sobre todo después de que Mauricio Kuri González fue designado candidato al Senado, espacio que en Querétaro ha sido utilizado durante los últimos dos sexenios para llegar a la gubernatura del estado.