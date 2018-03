El INE deberá anular el proceso de recolección de firmas por fraudulento: Ferriz de Con

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pedro Ferriz de Con, aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, señaló que este miércoles 14 el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá anular el proceso de recolección de apoyos ciudadanos, ya que fue fraudulento y carente de certeza.

La anulación, dijo, será en respuesta a la denuncia que presentó sobre la utilización de un mercado negro de credenciales de elector falsas.

“Si el INE desecha mi denuncia y permite las candidaturas de Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter estará comenzando las campañas de la peor manera, porque todos los ciudadanos saben que ese proceso fue una trampa y que sólo beneficia al sistema priista. Nosotros los ciudadanos no queremos que esas candidaturas nos representen, por lo que solicitamos la anulación del periodo de recolección de firmas”, destacó en un comunicado.

De igual manera, informó que el próximo viernes 16 registrará ante el INE su candidatura independiente, ya que confía que el lapso de recepción de firmas se anule y todos aquellos aspirantes que hayan cumplido de manera legal con el requisito constitucional de ser votado puedan figurar en la boleta.

“Ya es justo que los ciudadanos exijamos que la ley se cumpla, que no existan autoridades que acepten trampas por desidia o porque simplemente no se quieren enfrentar al poder. El INE está para defender a los mexicanos y no a los partidos políticos”, subrayó.

Finalmente, adelantó que si el Consejo General del INE rechaza su petición de anulación acudirá nuevamente al Tribunal Electoral para inconformarse por la resolución, y se manifestó confiado de que los magistrados defiendan los derechos políticos de todos los mexicanos.