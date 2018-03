Universitarios de Neza protestan contra feminicidios con cementerio de cruces rosas

TOLUCA, Edomex. (apro).- Desde la noche del lunes pasado, la Plaza de los Mártires -el zócalo toluqueño- es un cementerio de cruces rosas. Integrantes del Movimiento Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl (UPTN) las colocaron para visibilizar la violencia de género en el oriente de la entidad.

El profesor Arturo Jiménez, indicó que desde el pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y hasta el 18 próximo las 13 preparatorias y seis universidades agremiadas a su organización, realizan una jornada de lucha que, entre otros objetivos, se ha propuesto visualizar la violencia de género.

Aquel día, dijo, en estas instituciones se realizaron diversas actividades educativas como periódicos murales, charlas, testimonios, y elaboración de cruces, una por cada uno de alrededor de 15 mil alumnos.

“La jornada arrojó incluso el llanto de algunas estudiantes que han padecido directa o indirectamente violencia de género, quienes pidieron que las cruces no se guardaran. No debiéramos tener alumnas violentadas; cuándo van a aprender si su cerebro no está en las aulas”, cuestionó.

Nezahualcóyotl es uno de los 11 municipios mexiquenses con alerta por violencia de género desde mediados 2015.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 301 denuncias por homicidios dolosos contra mujeres en el Estado de México durante 2017, con lo que se colocó por encima de Guerrero, con 219; Chihuahua, 212; Baja California, 211, y Guanajuato, 159.

En la entidad, las asociaciones Mujeres de Hierro, Organización Nacional de Mujeres Líderes, Mestizas de los Vientos, Fundación Ame Caballero, Magnolias de Acero, Mujeres en Cadena, Suma, Unión Popular Emiliano Zapata (UPREZ), Movimiento Progresista Estado de México, Unión Confederada Popular Mexiquense, Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, Podemos, Heberto Castillo y Fuerza Plural además contabilizan 26 feminicidios en lo que va de 2018.

La Red de Mujeres Construyendo una Nueva República (RMCNR), por su parte, advierte que en lo que va del año al menos podrían ser 168 los asesinatos de mujeres, 21 de ellos en Ecatepec, “pues no hay semana que no aparezcan al menos tres o cuatro cuerpos desmembrados, con señales de tortura y/o violadas, ya sea en las calles, en el canal de desagüe o en el cerro”.

El cementerio simbólico de la UPTN, afirmó el profesor Jiménez, también es una protesta contra las prácticas laborales y educativas que limitan la contratación de profesoras en estado de gravidez u obligan a otorgar permisos de varios meses a las alumnas embarazadas con el argumento de evitar su mal ejemplo a las otras estudiantes.

Los inconformes fueron recibidos a alrededor de las 23:00 horas por autoridades estatales, “pero sólo nos dijeron que están atendiendo los temas, que la violencia ha disminuido, que hay vigilancia en las calles, que los ministerios públicos han sido reconstruidos; al menos en nuestra zona eso no ocurre”, afirmó.

Indicó que cerca de las 4:00 de la madrugada personas con uniformes de policía y de limpia, estatal y municipal, pretendieron desmontar la escenografía y quitaron algunas cruces, “pero nos dimos cuenta, las recuperamos y se fueron”.

Los inconformes instalaron además un campamento a las afueras de Palacio de Gobierno, en espera de que sea atendido un pliego petitorio que turnaron a la nueva administración desde hace alrededor de 20 días, pero no ha sido resuelto desde que Enrique Peña fue gobernador.

Entre sus demandas enlistan dos claves de Centro de Trabajo (CCt´s), la recontratación de 10 profesores que presentaron examen de evaluación y resultaron no idóneos, la recepción de plantillas de profesores, entrega de nombramientos y el pago correspondiente, el pago anualizado de directores a quienes sólo se ha cubierto un mes de salario por cada seis meses laborados, sillas universitarias y equipo de cómputo.