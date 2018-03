Mineros de la CTM impugnan ante el INE postulación del Gómez Urrutia al Senado

HERMOSILLO, Son. (apro).- El dirigente de CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez, encabezó a las organizaciones sindicales que impugnaron la candidatura plurinominal del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, “Napito”, ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Villarreal, en su calidad de secretario general del sindicato minero cetemista de Cananea, explicó que la postulación de Gómez Urrutia contraviene lo consagrado en el artículo 32 de la Constitución mexicana, que a la letra dice:

“El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”.

En el caso de “Napito”, señaló que hay un impedimento “legal y moral” debido a que el número seis en la lista senatorial de Morena adquirió la nacionalidad canadiense y además “es un ladrón que se robó 55 millones de dólares propiedad de los trabajadores de Cananea y del resto de mineros del país”.

Además, consignó que el autoexiliado en Canadá desde 2006 solo representa al 10% de los mineros en el país porque actualmente existen más de 20 organizaciones sindicales en la industria minera.

“En todas partes ha sido rechazado por corrupto y porque es alguien que extorsiona a las empresas y vende el derecho de los trabajadores. No representa más del 10% de mineros del país y se arroga la representación de todos y con ese cuento ha podido colarse en esa lista del partido Morena”, acusó.

El también diputado plurinominal sonorense adelantó que esta impugnación tendría como fecha límite para resolverse por parte del Pleno del INE el 29 de marzo próximo.

“Estamos luchando porque este delincuente no adquiera el fuero, que le va a permitir seguir como delincuente en contra de los mineros del país”, justificó.

Esta impugnación llega a las oficinas centrales del INE luego que el 20 de febrero anterior la bancada priista en el Senado anunció que recurrirían a este proceso legal para así evitar la llegada de “delincuentes” a la Cámara Alta.

Aquel martes 20, el senador y líder de la CTM en Coahuila, Tereso Medina, ensalzó que los mexicanos “no merecemos que, del arte de hacer política, que es una vocación, se vea una manera de cubrir delincuentes”.

Y un día antes Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, justificó: “Que quede claro, estoy contra las represalias, yo he padecido de represalias, no me gusta cuando se utiliza el poder y se utilizan las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso. Esa es la situación de Napoleón Gómez Urrutia, ahora se le da la oportunidad de participar, (lo que a sus adversarios) no les gusta”.