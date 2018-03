Estudio japonés prohíbe difusión “pirata” de episodio de Dragon Ball Super

MONTERREY, NL (apro).- Luego de que diversas ciudades de México y América Latina anunciaron la transmisión pública de un episodio de la conocida serie de animación Dragon Ball Super, el próximo sábado 17, el estudio Toei Animation, responsable de la producción, desautorizó la exhibición por canales diferentes a los oficiales.

En un comunicado difundido en su página oficial de Twitter (@ToeiAnimation), la empresa pidió a los fans no fomentar la piratería con exhibiciones ilegales.

También te recomendamos Alcalde de Nogales promociona como evento oficial transmisión del último capítulo de Dragon Ball Super

En el caso de Nuevo León, los alcaldes de Guadalupe, Francisco Cienfuegos; Escobedo, Clara Luz Flores, y San Nicolás, Víctor Fuentes, lanzaron una invitación para que los ciudadanos acudieran a plazas de esos tres municipios para ver el nuevo capítulo sobre las aventuras de Gokú, un guerrero que salva a la Tierra de múltiples amenazas.

También se lanzaron promociones para ver el capítulo en espacios abiertos y en ciudades como San Luis, Pachuca, Ciudad Madero, Zacatecas y Ciudad Juárez, entre otras.

En su mensaje de Twitter, la creadora de la serie escribió: “Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio #130 de nuestra Serie Dragon Ball Super en estadios, plazas y lugares públicos, en América Latina. Toei Animation no autorizó esas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido, exhibiendo el episodio no autorizado”.

Y pidió a sus seguidores apegarse a la ley para no afectar el trabajo de la empresa: “En un esfuerzo por apoyar derechos de autor y proteger el trabajo de miles de personas y muchos sectores laborales, les pedimos que por favor disfruten de nuestros títulos en plataformas y televisoras oficiales y que no apoyen exhibiciones ilegales que inciten a la piratería”.

En respuesta a ese anuncio, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que el capítulo 130 de Dragon Ball Super, donde se definirá el futuro de la Tierra en la lucha que tienen Gokú y Jiren, no podrá transmitirse en ninguna plaza pública de la Ciudad de México.

Luego de recibir múltiples peticiones en redes sociales por parte de fanáticos del Manga, Mancera dijo que se estudió la situación, pero el estudio de animación con los derechos de la caricatura no autorizó su exhibición.

“No hay autorización para hacer una transmisión pública de eso; sin embargo, queremos dejar constancia que se intentó lo que nos están pidiendo en redes sociales respecto del Dragon Ball”, precisó.

En Querétaro, a unos días de dejar su puesto para irse a hacer campaña por el Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde de la capital, Marcos Aguilar Vega, anunció públicamente la transmisión de un capítulo de Dragon Ball Super el 17 de marzo y había previsto instalar pantallas gigantes.

“… todos los que quieran disfrutar de esta transmisión pueden acudir a estos espacios de forma gratuita y ver la final de Dragon Ball, el capítulo 130, que es de amplio interés para todos”, sostuvo el pasado viernes 9.

Añadió: “Al gobierno no le representa ningún costo, tenemos las pantallas, tenemos las sillas y hay una fuerte petición de los jóvenes para que se lleve a cabo y nosotros vamos a apoyarles con eso”.

Y tras el anuncio del estudio japonés, el gobierno municipal informó a través de su cuenta en Twitter que realizan los trámites para transmitir el episodio en la fecha prevista, sin costo para los espectadores, en dos sitios públicos: el Jardín Guerrero, en el Centro Histórico, y el Centro Cultural Comunitario “Felipe Carrillo Puerto”, al poniente de la ciudad.

En el mensaje del gobierno municipal se especifica que se trata de “un evento sin fines de lucro, gratuito y a solicitud de seguidores en redes sociales”.

Lo anterior generó diversas reacciones de usuarios de la red social, quienes en su mayoría cuestionaron la decisión.

@ciudadano‏ @cdellago: “Y todas las solicitudes de los seguidores como bacheo seguridad, Ecologia, vialidad, basura, regulación comercial, invasion a la vía pública porque no hacen caso a estas?” (sic).

Angélica Rivera (?)‏ @EuforicGirl: “Ojalá así de eficientes y preocupados fueran para entregar las obras a tiempo”.

abraham‏ @abrahamdionisio: “Mejor arreglen su desorden en la ciudad con sus mugres semáforos y sus cochinadas de ciclovias, para eso si tienen que ponerse a trabajar, no estar perdiendo el tiempo en otras cosas que la verdad no sirven o malgastando el dinero.. @MarcosAguilar” (sic).

Ozz‏ @RosterSantander: “Mejor arreglen las calles y quiten sus semáforos pendejos” (sic).

@QroComunidad: “Debiste cumplir con los requisitos antes, como le exiges a todo el comercio. NO ES PRIORIDAD Mejor arregla las calles de las colonias, quita semáforos donde funcionaba el 1 a 1, que la concesionaria recoja la basura diario, quita las casetas de las baquetas, siembra árboles” (sic).

AnaFabiola Ortiz‏ @anafabiolao: “Vergüenza, que para eventos culturales hay que hacer mil trámites y permisos con meses de anticipación y ahora gastan tiempo y recursos en estas cosas en un par de semanas. Nos vemos en las elecciones”.

Valdemar Coronel H‏ @valdemar74: “Puras ocurrencias con el dinero de nuestros impuestos QPM” (sic).

Blue Demon Jr‏ @RealBlueDemonJr: “Que mamadas… lo que necesitamos es un pinche kame hame ha que acabe con Marcos Aguilar” (sic).

Sofia Dompre‏ @soffiadompre: “O pueden mejor usar el dinero para cosas más importantes, por ejemplo un paso peatonal en Fray Junipero, donde todos los trabajadores tienen que correr para no ser atropellados” (sic). (Con información de Eric Pacheco)