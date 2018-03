La conductora Fernanda Ostos denuncia agresión sexual en la Condesa (Video)

Fernanda Ostos denuncia ataque sexual; la PGJ investiga al presunto agresor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la actriz y conductora de televisión Fernanda Ostos denunció haber sido víctima de un ataque sexual en la delegación Cuauhtémoc, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó que ya investiga al presunto agresor, un sujeto de 26 años de quien no proporcionó el nombre.

“Un tipo me tocó los senos de una forma tan agresiva y tan violenta que me dolió… Lo detuvieron… voy a levantar la denuncia… En el MP me dijeron si usted no dice que intentó robarle la cartera no le va a pasar nada, entonces ¿es más fuerte que intenten robarme la cartera, que tocarme los senos? Porque mi cuerpo vale menos que la cartera, para las leyes de aquí, es probable”, destacó Ostos a través de sus redes sociales.

Además, compartió que era la segunda vez que un hombre se abalanzaba sobre sus senos, pero en esta ocasión –subrayó– no se quedaría callada. Dijo que ella haría su parte con la denuncia y esperaba lo mismo de las autoridades, con quienes se inconformó porque en el Ministerio Público le dijeron que si no decía que el agresor había intentado robarle su cartera, el caso no procedería.

En un comunicado, la dependencia precisó que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales abrió una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual agravado.

Precisó que, según las primeras investigaciones, en el cruce de las calles Amsterdam y Popocatépetl, colonia Hipódromo Condesa, el individuo se acercó a la mujer para agredirla sexualmente. Cometido el ilícito, el sujeto se dio a la fuga, pero la víctima lo siguió hasta la calle de Parras, en el Parque México.

En el lugar, la agraviada se percató de la presencia de elementos policiacos, por lo que solicitó ayuda para que detuvieran al agresor.

De acuerdo con la PGJ, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito activó el protocolo para proporcionarle atención jurídica, psicológica y médica a Fernanda Ostos.

Finalmente, exhortó a quien haya sido víctima de este ilícito lo denuncie ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales al teléfono 5346 8205 o al correo electrónico [email protected]