Llega al WTC La Mole Comic Con Internacional: Justicia vs. violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si todo fuera como en los cómics, donde la justicia termina imponiéndose…

En su edición 22, Elías Ortiz, director general de La Mole Comic Con Internacional, la convención más grande del país que reúne a los fanáticos de las historietas, es puntual: hay menor violencia en ellas que en la realidad. E incluso más justicia.

El encuentro, a realizarse los días 16, 17 y 18 de marzo en el World Trade Center (WTC), es desde hace unos años punto de reunión de miles de adultos que crecieron con la influencia de los cómics, de jóvenes que disfrutaron de un nuevo auge en la década de los noventa, y de niños que se han empapado de las historias a raíz de las películas que Marvel y DC Comics han llevado al cine en lo que va del siglo XXI, en un exitoso intento para captar nuevos mercados.

Al respecto, el director general de La Mole Comic Con (https://www.lamole.com.mx) desde hace seis años expresó a Apro que nunca ha visto a las historias de los cómics como un factor de agresividad:

“Ahora hay más violencia en la vida real, desde el inicio tenían esta idea de los buenos y los malos, entre los ochenta y noventa siempre había una moraleja: ganaban los buenos, a pesar de que salían lastimados. Creo que en las historias siempre han buscado dar esos balances. Yo tengo 32 años leyendo cómics, y las grandes editoriales se han mantenido al margen de la violencia, al menos en el cine de cierta manera la cuidan, no hay chorros de sangre ni nada a pesar de las batallas.

“En las editoriales independientes sí hay más violencia, dan ese margen de abordar temas como muerte, violación, odio, pero no regocijándose, me parece que a veces son para poner esa voz de ¡alto!, para que se sepa que hay algo injusto, hay más justicia incluso que en nuestra realidad.”

La Mole Comic Con inició hace 22 años de manera austera en el Gimansio Juan de la Barrera, pasando a Expo Reforma y después al WTC. Su modelo está en la sede de San Diego, California, el encuentro más famoso del mundo sobre historietas (a efectuarse del 19 al 22 de julio próximos); desde hace unos años es el foro obligado para los amantes de las películas de superhéroes, pues se estrenan avances y se ofrecen conferencias sobre próximos filmes.

Elías Ortiz explicó que, para este año, en el WTC, además de encontrar un espacio para venta y cambio de cómics, habrá personalidades cosplay (práctica de disfrazarse de un personaje ficticio al punto de parecer real), dibujantes, entintadores, creadores de historietas y voces de doblaje, así como diversas personalidades que estarán por vez primera en el país, como Frank Miller, leyenda e influencia de la industria del entretenimiento y co-creador de Sin City 300.

También vendrán, entre muchos otros, Toshio Maeda, reconocido por sus obras Urotsukidoji (1986), La blue girl (1989) y Demon Beast Invasion (1989); Dick Bradshaw, artista detrás de Wolverine & The X Men, Guardians of the Galaxy y Side; Joe Rubinstein, entintador de Official Handbokk of The Marvel, The fantastic four, Secret Avengers, Brilliant, y el “crossover” (cuando uno o varios personajes de una serie participan en otro universo o serie) Original Sin; también Mark Texeira, ilustrador de personajes como Ghost Riders y Wolverine; y Bob Camp, co-creador, productor y director de la seria animada Ren and Stimpy.

Pero además habrá talento nacional como Óscar Bazaldúa, dibujante de Memín Pinguín, Marvel y DC Cómics y actual encargado de las aventuras de Miles Morales como Spiderman; Francisco Medina, artista de Avengers: No surrender; o la “cosplayer” Nadyasonika, diseñadora hispano-mexicana (originaria de Juárez, Chihuahua) y una de las más reconocidas en el extranjero.

–¿Qué tan habitual es leer cómics en México?

–Me parece que mucho más de lo que todos piensan, durante mucho tiempo leer cómics eran considerado un tabú, pero ahora es muy natural, y por las películas de superhéroes han tenido mayores adeptos. Aquí vienen familias completas y muchos atraídos por las películas, a veces los papás son los más emocionados, de hecho, no necesitas ser fan de algo en especial para venir a La Mole, sólo querer pasarla bien.

Ortiz comenta que la convención se divide en 30% del espacio del WTC para los artistas (conferencias y firmas de autógrafos), otro 30% destinado a las marcas grandes, como Hasbro –que este año tendrá una exposición de las novedades de 2018–, y 40% para stands donde los asistentes pueden comprar o intercambiar productos que no sólo son historietas: desde ropa hasta figuras de acción coleccionables, juguetes o tarjetas, además de un espacio para comida.

Tanto éxito ha tenido que el año pasado se dio a conocer una alternativa y símil de los cómics: la Unboxing Toy Convention sobre juguetes coleccionables.

La Mole Comic Con Internacional abrirá sus puertas diariamente desde las 10 a.m. Las entradas son de 341 pesos por día o bien un pase por los tres días a 790.