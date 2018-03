Expriistas se unen a la coalición Por Oaxaca al Frente; Ramírez Puga va como candidato al Senado

OAXACA, Oax. (apro).- Héctor Pablo Ramírez Puga renunció a 30 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para contender como candidato al Senado de la República con la coalición Por Oaxaca al Frente.

Aunque el anuncio no se ha hecho oficial, se informó que la cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinó que el exdirector general de Liconsa y Luis Octavio Murat, sobrino del exgobernador José Murat Casab, vayan en la primera fórmula al Senado.

De igual manera, decidió dar la candidatura a diputado federal plurinominal (en el lugar 2 de la tercera circunscripción) a Manuel García Corpus, exsecretario general de Gobierno en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.

También se aprobó la designación como candidatos a diputados federales de Beatriz Rodríguez Casasnovas, secretaria de Turismo en el gobierno de Ruiz Ortiz, y el expriista Daniel Gurrión Matías, exalcalde de Juchitán de Zaragoza.

El excoordinador de la bancada del PRI, Samuel Gurrión Matías, se mantiene como candidato a presidente municipal de la capital oaxaqueña, a propuesta de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN).

Ramírez Puga evitó hablar sobre su candidatura y dijo que la próxima semana, “una vez concretado el registro”, dará una conferencia de prensa.

Según el portal de noticias www.pagina3.mx, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, confirmó la designación de Ramírez Puga como candidato al Senado de la República en primera fórmula, luego de que García Corpus renunció a esa designación, el pasado martes 13.

“Presenté mi renuncia antier. No es que me bajaran o me impugnaran, sino que hubo un acuerdo político que tuvo que pasar por mi renuncia porque fui electo en un consejo político, y ayer ya se votó en la noche que va Héctor Pablo junto con Luis Octavio Murat, y ayer mismo se definieron las candidaturas plurinominales de Oaxaca”, puntualizó García Corpus.