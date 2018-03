“Hasta los dientes”, documental que clama justicia por el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey

MONTERREY, NL (apro).- El documental “Hasta los dientes”, que clama por justicia para los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados la madrugada del 19 de marzo del 2010, en el campus central de instituto, será presentado el próximo lunes en la Cineteca de Nuevo León, para conmemorar el octavo aniversario del hecho trágico.

En la presentación, programada para las 18:00 horas, estarán presentes el director Alberto Arnaut Estrada, así como familiares de los jóvenes fallecidos, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.

El documental, de 1:45 horas de duración, busca contribuir a que reciban castigo los militares que ejecutaron a tiros en el instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a los dos alumnos de excelencia, un homicidio doble por el que no ha habido sentencias, explicó Arnaut en entrevista.

El realizador pretende, además, que sean limpiados los nombres de los jóvenes, pues luego de que la autoridad dijera que eran sicarios y que iban “armados hasta los dientes”, frase de la que se toma el título de la película, la Secretaría de la Defensa Nacional aún no ha rectificado el grave error que enlodó los nombres de las víctimas.

La producción, que tuvo un costo de 1.5 millones de pesos, se estrenó recientemente en Oaxaca como parte de la gira de documentales de Ambulante, continuará por Nuevo León y otras entidades de la República, hasta estrenarse en mayo en la Ciudad de México.

También tendrá su exhibición los días 24, 25 y 28 de marzo en el Festival Movies that matter, en La Haya, Países Bajos.

La producción se basa en la recomendación 45/2010, emitida por la Comisión nacional de los Derechos Humanos el 12 de agosto del 2010. A partir de ese documento, Arnaut reconstruye los hechos en los que se determinó que los militares fueron los homicidas, que alteraron la escena de los hechos, que hicieron imputaciones falsas e incurrieron en tratos crueles e inhumanos.

El documental, que inició su producción en el 2011 y concluyó en este 2018, reconstruye los hechos, presenta nuevas imágenes del hecho cruento, entrevista a personas involucradas, testigos y familiares, como una forma de denuncia que pretende contribuir a la búsqueda de una justicia que no ha llegado para los estudiantes masacrados.

“Queremos que la autoridad finalmente diga, principalmente de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que no se trataba de sicarios, si no de estudiantes, porque no ha dicho públicamente eso. Todavía hay dudas en la sociedad porque las autoridades no han contribuido ni han querido ayudar a limpiar los nombres de Jorge y Javier”, explicó el director.

“Hasta los dientes” fue financiada con recursos del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) a través de su Fondo de Promoción al Cine (Foprocine) para operas primas, y tuvo apoyo de la beca canadiense Fundación Alter-Ciné.