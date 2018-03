Alumnos de tercero de secundaria, estancados en matemáticas y lenguaje: INEE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En siete años, el aprendizaje de alumnos de tercero de secundaria ha estado prácticamente estancado en las áreas de matemáticas y lenguaje, según el estudio “Cambios y tendencias del aprendizaje en México: 2000-2015”, que presentó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Evaluación (INEE).

De acuerdo con el informe que dio a conocer el consejero presidente, Eduardo Backhoff Escudero, los resultados de la medición de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) reflejan que la tendencia de aprendizaje en lenguaje de alumnos de tercero de secundaria es a la baja. con -0.58 puntos, y en matemáticas al alza, con 0.07 puntos.

Sin embargo, los resultados estadísticamente sobresalientes son a partir del 0.5 puntos, por lo que no representa avance, indicó Backhoff Escudero.

El documento en el que se compararon por primera vez los resultados de los 22 estudios nacionales e internacionales que se han aplicado desde el 2000 en 760 mil alumnos de los estados de todo el país, también se mostró que la tendencia en el aprendizaje de lenguaje en alumnos de tercero de primaria es a la baja, con -2.14 puntos, según las pruebas del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) y el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE).

Otra conclusión es que las 22 pruebas aplicadas muestran que no existe un cambio “estadísticamente significativo” en los resultados que obtienen los alumnos de los diferentes grados en los que aplica la prueba y que la mayoría de los cambios negativos se presentan en el área de lenguaje.

Al respecto, el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Lorenzo Gómez Morín, que participó en la presentación del estudio, criticó que las tendencias demuestran que “no importa el color de la administración, no hay cambios” y que el país “ha fallado” en la aplicación de los resultados de los estudios en las aulas.

“Hay cambios significativos estadísticamente en matemáticas, hay descensos, pero esos no han transformado fundamentalmente el nivel de logro de nuestras niñas y nuestros niños. Nos hemos aproximado en términos de evaluación por todos lados y en el conjunto no estamos bien, estamos mal, el conjunto no cambia significativamente para bien”, dijo.

El investigador indicó que los resultados de las evaluaciones nacionales deben de tener un proceso de “mediación para que sirvan en donde los niños aprenden”, que son las aulas y ese proceso es en donde hemos fallado como país”.

“Estos resultados dan cuenta de algo que no se incluyó en el núcleo duro de la reforma: el currículum nacional. Instrumentos de esta naturaleza debe de ir acompañados de un manual de operación para las escuelas y autoridades locales: esto tiene que trabajarse en una estrategia que vaya en un proyecto mucho más alto”.

De acuerdo con el estudio, los estados que no presentaron ningún tipo de cambio fueron Baja California Sur, la Ciudad de México, Colima, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.