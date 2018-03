López Obrador suaviza su discurso: “Ya no será ‘mafia del poder’, sino ‘cúpula del poder’”

HERMOSILLO, Son. (apro).- El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en atención a sus simpatizantes no caerá en provocaciones y a los de la “mafia del poder” ya no les llamará así, sino la “cúpula de poder o los más beneficiados”.

De visita en Sonora por segunda ocasión en precampaña e intercampaña, el tabasqueño atendió a la prensa durante 20 minutos después de reunirse con liderazgos y empresarios afines a Morena.

El abanderado morenista aligeró su discurso beligerante de años: “Lo que antes llamaba yo a la mafia del poder, pero ahora la gente no quiere que yo me pelee, que no esté cayendo en ninguna provocación, pues ahora le llamo cúpula del poder o los más beneficiados”.

Luego habló de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que hace un par de días impugnó la candidatura plurinominal del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, ante Instituto Nacional Electoral (INE).

“Están en su derecho, somos libres, nosotros ya dimos a conocer cuál es nuestra propuesta y van a ser las autoridades, como lo respondí antes, los que van a decidir”, manifestó.

En relación al reto lanzado por Jaime Rodríguez, El Bronco, que si devolvía los más de dos mil millones de pesos que recibió en las dos últimas décadas se convertía en su coordinador de campaña, López Obrador contestó:

“No voy a polemizar ya lo dije. Ya todo es amor, paz, despacito, poco a poquito”.

Finalmente, a manera de broma frente a la prensa, aseguró que los soldados, marinos y periodistas votarán “por ya saben quién”.

“Les digo off de record, para que no se sepa: los soldados y los marinos en su mayoría van a votar por ya saben quién”.

Y luego, comentó: “Les digo algo off de record, que no se vaya enterar nadie, pero los periodistas en México también van a votar por ya saben quién”.