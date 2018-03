Cuestionan selección de candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León

MONTERREY, NL, (apro).- Manuel Rodríguez Uresti, aspirante de Morena a la alcaldía de Apodaca, cuestionó la selección de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia ya que, dijo, se violaron las reglas impuestas por el propio Andrés Manuel López Obrador y se relegó a los militantes morenistas para dar prioridad a priistas, panistas e “independientes” acusados de corrupción.

El pasado martes, los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social presentaron sus candidatos a las alcaldías de Nuevo León, entre los que destacan personajes acusados de corrupción y otros delitos.

Rodríguez Uresti aseguró en entrevista con Proceso que existen 25 municipios de Nuevo León que no están de acuerdo con los candidatos seleccionados.

“Si no se ratifica el método de selección vamos a renunciar unos 8,000 militantes de Morena”, añadió.

El aspirante de Morena también difundió un video en sus redes sociales en el que exige que se respeten los estatutos del partido y el método de selección que propuso Andrés Manuel López Obrador.

“No es irreverente pedir claridad, no es irreverente cuestionar las acciones tomadas en el proceso interno de Morena, ni tampoco es irreverente sacar a la luz los errores y corregirlos”, afirmó el aspirante en su video.

Llamó a la Coalición Juntos Haremos Historia a respetar el artículo 44 del partido Morena, que establece que los candidatos deben ser elegidos por encuestas, las cuales no se realizaron.

En su visita pasada a Monterrey, López Obrador afirmó que los candidatos de Morena serían elegidos a través de encuestas para escoger a los miembros mejor posicionados.

Uresti denunció que se designaron abanderados pasando por alto las encuestas y a la militancia para dar prioridad a expriistas, panistas e “independientes” acusados de corrupción.

“No les importaron los miles de militantes que buscamos un proceso democrático”, dijo el ex candidato de Apodaca.

“Estamos exigiendo una manera legítima para hacer política y hacer democracia”.

Uresti concluyó su video exigiendo a los líderes de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia a “hacer valer los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

En la entrevista señaló que si los dirigentes de la Coalición no modifican su método de selección, renunciará la próxima semana junto con otros aspirantes que fueron relegados. Enfatizó que quemarán sus credenciales, camisetas, banderas y los chalecos que les entregó Morena.