Profesor jubilado cumple un año desaparecido en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Hace exactamente un año el profesor jubilado Albino Quiroz Sandoval desapareció sin dejar rastro. Su vehículo fue localizado el mismo día, 16 de marzo de 2017, en la esquina de las calles Galeana y Reyna Xóchitl, a dos cuadras del centro de Tepoztlán, justo enfrente de un local comercial.

En ese sitio se ofrecían los servicios de escritorio público y representación legal. Según los familiares, algunos vecinos vieron cuando el maestro entró al local y fue agredido por el abogado, algunos años más joven. Lo tiró y golpeó, y luego cerró la puerta del lugar.

Desde entonces, nunca más se le volvió a ver. El abogado está detenido y sometido a proceso judicial, acusado de la desaparición del profesor.

“Mi papá era… es una persona súper especial, me hace mucha falta”, dice una de sus hijas, Norma Quiroz Peñaloza.

“Quisiera encontrarlo vivo. Sé que es casi imposible, pero la diferencia es que a lo mejor ver su cuerpo, saber dónde está su cuerpo, me daría la tranquilidad de saber que puedo llevarle una flor, me daría la tranquilidad de saber que ya no sufre”, secunda Georgina, otra de las hijas.

En conferencia de prensa realizada esta mañana en la Ofrenda a las Víctimas, ubicada en los arcos del palacio de gobierno, familiares de Quiroz Sandoval ofrecieron recompensar económicamente a quien proporcione información sobre dos vehículos Tsuru rojos donde, según testigos, se habrían llevado al profesor.

Juan Carlos Quiroz Peñaloza informó que la audiencia intermedia a la que este viernes acudiría el acusado fue suspendida, y será hasta el próximo 6 de abril cuando se reanude, debido a que el defensor pidió un “proceso abreviado”, lo que implica que estaría aceptando su responsabilidad.

Al respecto, el abogado de la familia, Efraín Márquez Durán, dijo que es necesario clarificar qué delito aceptará el imputado: si el de privación ilegal de la libertad, considerado no grave, o el de secuestro agravado, que es por el que se le está juzgando. En ese sentido, los familiares han solicitado a la Fiscalía General del estado (FGE) que siga todas las líneas de investigación.

“Tenemos información de que mi padre pudo desaparecer en dos automóviles tipo Tsuru color rojo o vino, así que si alguien tiene información sobre el destino o estos dos autos, si alguien los vio el 16 de marzo de 2017 en la salida de las carreteras de Tepoztlán, estamos pidiendo nos ayuden”, señaló Juan Carlos Quiroz.

Mientras tanto, en Tepoztlán amigos y familiares de Albino Quiroz ofrecieron una misa esta mañana y luego participaron en una caminata en silencio desde el exconvento hasta la presidencia municipal, y exigieron a las autoridades reforzar la investigación hasta dar con el paradero del profesor.

En la esquina de las calles Galeana y Reyna Xóchitl, lugar donde la víctima fue vista por última vez hace un año, se realizó una ceremonia religiosa tradicional.

Los familiares y amigos pidieron a la población que a través de la cuenta de correo electrónico [email protected] o al teléfono 777 5155361, hagan llegar cualquier información sobre el paradero del profesor

“Como familia y como comunidad estamos viviendo una pesadilla. Una pesadilla de desapariciones, de homicidios, de corrupción, de extorsiones. Necesitamos ver por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y necesitamos ver también por nuestros vecinos. Necesitamos reconocernos en los demás”, resalta Juan Carlos Quiroz, hijo del profesor, en un video que circula en la plataforma Vimeo.

“¿Dónde quedó? ¿Dónde están sus manos? ¿Dónde está su cuerpo? No sentir la tibieza, los latidos de su corazón. Les pido con todo mi dolor que me ayuden, si alguien de ustedes vio, ese día 16 de marzo, algo de lo que sucedió, ayúdenos denunciándolo”, añade Maricela Peñaloza Flores, esposa de Albino Quiroz Sandoval.