Estudiantes de la Ibero exigen Alerta de Género tras agresión a una compañera en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Con la consigna “Alerta de Género ¡Ya!”, estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Ibero) se manifestaron este viernes contra la agresión de la que fue víctima Irlanda, una alumna de la institución que estuvo a punto de ser violada y asesinada la noche del pasado martes 13.

La estudiante, originaria de Guerrero, fue agredida mientras caminaba por la vía Atlixcáyotl. En ese lugar –según testimonios que circulan en las redes–, un sujeto la arrastró hacia un terreno baldío y la golpeó en la cabeza con un ladrillo para intentar someterla sexualmente, sin embargo, la joven logró escapar.

Esta mañana decenas de estudiantes se plantaron en el paso peatonal que se localiza frente al acceso principal de la Ibero, sobre el bulevar del Niño Poblano, para manifestar su solidaridad con Irlanda y exigir a las autoridades que actúen ante la inseguridad que padecen las mujeres en las calles de Puebla.

“Justicia para Irlanda”, “A nuestra compañera la intentaron violar, estrangular y asesinar”, “En este Estado feminicida, estar viva es rebeldía”, “No es ni una menos, ni es un victimario más. Alerta de Género ¡Ya!”, “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, “Yo no muero, a mí me matan”, decían algunas de las cartulinas que portaban las y los jóvenes que se unieron a la protesta.

A la manifestación se sumó el rector Fernando Fernández Font, así como académicos de la Ibero, quienes también exigieron la emisión de la Alerta de Género para Puebla.

Miguel Calderón Chelius, coordinador de la licenciatura de Ciencias Políticas, señaló que por fortuna la estudiante agredida no se convirtió en una estadística más de feminicidio en Puebla.

“Es necesario que ya se haga algo, es absolutamente reprobable que los mecanismos que hay para disminuir el problema no se estén utilizando por razones políticas, fundamentalmente”, declaró.

La institución académica publicó un pronunciamiento en el que señaló que las acciones realizadas hasta la fecha por el gobierno poblano no han sido suficientes para reducir la violencia sistemática contra las mujeres.

“Los hechos ocurrieron la noche del martes 13 de marzo en la vía Atlixcáyotl cuando la estudiante caminaba de regreso a su casa, después de haber acudido a un gimnasio en la zona de las Ánimas. Afortunadamente logró enfrentar al agresor y huir del lugar, aunque con diversos golpes y por supuesto asustada e indignada”, puntualiza el comunicado.

Añade: “Nos solidarizamos de forma absoluta con ella y reconocemos su valentía, pero ninguna mujer, ninguna estudiante, debería tener que ser valiente para enfrentar los riesgos que las calles de Puebla presentan”.

De acuerdo al conteo que llevan los medios de comunicación de la entidad, en lo que va de este año se han cometido 25 presuntos feminicidios, mientras que en 2017 se habrían perpetrado más de 100.

El más reciente se registró el lunes 12, cuando una mujer de nombre Cecilia fue asesinada por su esposo en el interior de su domicilio, ubicado en Santiago Mitepec, perteneciente al municipio de Jolalpan.