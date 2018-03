Ataviado con chamarra de la UNAM, Meade insiste en debates y evita criticar a Zavala

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un día antes de registrarse como aspirante presidencial, José Antonio Meade se proclamó como el único candidato ciudadano para esta elección.

“El único ciudadano en esta contienda soy yo, más allá de quienes incluso estén en la boleta o no”, dijo tras una reunión con profesores de la facultad de Derecho de la UNAM.



Según Meade la “única alternativa ciudadana” es la que él encabeza con la coalición PRI,PVEM y Panal.



El candidato presidencial de la coalición “Todos por México” no quiso opinar del caso de Margarita Zavala, la única que podrá registrarse como candidata independiente a pesar de que tuvo más de 700 mil firmas irregulares.“A mi no me toca, en este caso, ni darle seguimiento al proceso ni hacer comentarios ni juicios de valor”, señaló al pedir que se respeten las instituciones y las reglas de procedimiento para el registro de candidaturas.En el encuentro con los juristas allegados al gobierno, Meade insistió en que debe haber debates entre los candidatos, antes que críticas y descalificaciones.

Añadió que los candidatos tienen que cambiar el modelo de comunicación y “se tienen que alejar de la diatriba y la frivolidad”.

“Es una falla grave de este esquema de comunicación política, que solamente vamos a subsanar dialogando, y es una falla grave porque permite que sea el concurso de adjetivos, que sea la retórica fácil y sencilla la que se lleve los encabezados de los periódicos y que nos haga pensar a todos que la democracia no es relevante, que las elecciones no tienen consecuencias, que la gente va a cambiar cuando encabece el Ejecutivo”, sostuvo.

El abanderado presidencial del PRI, ante la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM, de donde es egresado, aseguró que los mexicanos necesitan conocer las estrategias de los candidatos para fortalecer el Estado de Derecho, cómo van a enfrentar los problemas de inseguridad y la corrupción, los retos laborales, los equilibrios en lo fiscal, nuestras relaciones internacionales y la forma de ver a México como un actor relevante en el mundo.

Consideró que con acciones concretas e ideas responsables se pueden enfrentar el descontento social y dar rumbo a la nación.

Ante el miedo, el candidato dijo que ofrecerá a la población certeza y seguridad; ante el enojo, combate a la impunidad; y ante la frustración, un camino claro para la reivindicación de los derechos sociales.

José Antonio Meade se puso la chamarra de UNAM y se declaró orgullosamente universitario.

“Estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar en julio, y de que vamos a ganar en julio con un solo elemento y con un solo dato de compromiso que hoy asumo frente a ustedes: siempre voy a hacer que esta Universidad se sienta orgullosa de haberme tenido en sus aulas”, afirmó con el puño en alto y el grito de “Goya”, característico de la universidad.

En el evento, realizado en un hotel, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, reconoció que José Antonio Meade es el candidato idóneo, ya que México necesita ser gobernado “con rumbo y experiencia”.

Luis Malpica de la Madrid, quien fuera director de tesis de Meade, afirmó que en las elecciones del 1 de julio se definirá el destino de México y sus instituciones, las cuales, dijo, no pueden perder su fortaleza.

Destacó que el candidato de la coalición “Todos por México” siempre se ha desempeñado con honorabilidad y cuenta con la trayectoria necesaria para hacer del país una nación justa.



En tanto que el profesor emérito Raúl Carrancá y Rivas exhortó a José Antonio Meade a que rija su actuar con la franqueza y moralidad que le enseñaron en su alma mater.

Confió en que su campaña presidencial estará a la altura de las exigencias de los electores y ofrecerá soluciones puntuales a las preocupaciones de la ciudadanía.

Y el jurista Sergio García Ramírez afirmó que, por los conocimientos adquiridos en la UNAM, el candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza a la Presidencia de la República, permitirá que nuestro país conserve rumbo, prosperidad, igualdad y justicia.