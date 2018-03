Por presunto acoso laboral, destituyen a funcionaria de la Facultad de Psicología de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Facultad de Psicología de la UNAM anunció la destitución de la jefa de División del Sistema de Universidad Abierta (SUA), Kirareset Barrera García, quien desde el 2016 había sido denunciada por alumnos y profesores por presunto acoso laboral, violencia de género y abuso de autoridad a administrativos y docentes a su cargo.

De acuerdo con una circular que hizo pública el director de la Facultad, Germán Palafox Palafox, esta semana, Barrera García presentó su renuncia y finalmente fue destituida este jueves 15 de marzo por el maestro Jorge Molina Avilés.

A pesar de que en su escrito Palafox Palafox no hizo mención alguna a las denuncias presentadas en contra de Barrera García – por el contrario, reconoció públicamente el “profesionalismo y compromiso institucional” con que se condujo la doctora– Proceso tuvo acceso a al menos tres quejas presentadas por esta causa ante la oficina del Abogado General, una ante la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) de la UNAM y otra al defensor de los Derechos Universitarios, Alfredo Sánchez Castañeda.

De acuerdo con los documentos consultados, el 11 de agosto de 2017 las profesoras Karina Torres Maldonado, Rocío Estrada Monrroy y Gabriela Romero García denunciaron ante la oficina de la abogada general, que encabeza Mónica González Contró, las presuntas agresiones que recibieron de parte de Barrera García, nombrada a cargo de la división para el periodo 2016-2020.

En la interposición de queja que cada profesora presentó por separado, las docentes coincidieron en los constantes cuestionamientos, hostigamientos, dificultades para laborar, incluso presuntos despidos injustificados que impuso Barrera García en el tiempo que estuvo en ese cargo. También señalaron una supuesta falta de actuación del director Palafox Palafox y de las autoridades de la misma Facultad ante las denuncias.

En los testimonios también entregados a la UNAD el 11 de agosto pasado y consultados por Proceso, la profesora de tiempo completo Karina Torres Maldonado aseguró que Barrera García cuestionaba de manera injustificada su trabajo, la desacreditaba con miembros de la administración y que incluso emprendió una “campaña de hostigamiento” en su contra en las clínicas externas donde labora de manera extradocente de más de 20 años de antigüedad académica.

Por su parte, en el testimonio de Rocío Estrada –quien fungió como jefa del departamento de Orientación y Apoyo Académico, subalterna de Barrera García– se aseguró que recibía malos tratos de ésta, incluso discriminación.

“Comencé a ser cuestionada sobre las aportaciones que realizaba en las actividades que me solicitaba la jefatura, invalidaba mis propuestas, dudaba de la veracidad de los trámites relacionados con el departamento. Parecía que no había forma de no ser descalificada; era tratada como poco apta para las actividades relacionas con mi cargo”, se indica en el testimonio.

Otra denuncia relacionada con el caso se refiere a la entregada al defensor de los Derechos Universitarios, Alfredo Sánchez Castañeda, de parte del profesor retirado del SUA, Mario Pérez Zuviri, quien repudia la falta de actuación de Palafox Palafox, así como en el retraso para responder a las profesoras afectadas.

La Facultad informó sobre la designación del maestro Molina Avilés al frente de la División del SUA.

Otros profesores consultados y quienes pidieron mantener en el anonimato su identidad, refieren que tras la nueva designación el clima laboral se aligeró, sin embargo algunos más temen represalias.