Polémica en redes sociales por video de “Niña bien” que llama a votar por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un video de estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) a favor de Andrés Manuel López Obrador causó polémica en las redes sociales.

En el video subido a YouTube, firmado por Almudena Ortiz Monasterio, titulado “Niña Bien”, de la materia Problemas Contemporáneos de la licenciatura en Psicología, una joven de aparente clase alta, promueve a ritmo de reguetón el voto a favor de “ya sabes quién”.

La joven protagonista del video, que ya se volvió viral en redes sociales, aparece bailando en una iglesia, en el gimnasio y en la calle, llamando a votar por “ya sabes quién”, en referencia al abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

En el material, la “Niña bien” se muestra confundida porque no sabe por quién votar en las próximas elecciones presidenciales.

En un afán de encontrar una respuesta a su disyuntiva, acude a una iglesia junto con sus padres. Ahí, aparece frente al altar para luego comenzar a bailar a ritmo de reguetón mientras los presentes, incluido el sacerdote, la observan sorprendidos y se unen al baile. La joven asegura que “lo de hoy es sacar al PRI”.

“No me apures, neta, no me censures”, es otra de las frases que se mencionan en el video que ya cuenta con miles de reproducciones.

“Sé que mi gente es panista y me tacha de populista, pero México ya es un malviaje y este gobierno me da mil corajes”.

La protagonista del video, de 2:43 minutos de duración, aparece junto con sus amigas y luego el cura que oficia la misa canta: “El voto es como la virginidad, no se los des a quien defiende la impunidad”.

En una de las escenas se observa a la joven conducir mientras revisa su celular que tiene la imagen de López Obrador.

Tras su difusión, la Coordinación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco se deslindó del video y destacó que son respetuosos de las creencias religiosas de los ciudadanos.

En un comunicado, indicó que el video no es parte de la campaña de AMLO y que no proviene de Morena ni de su coordinación de campaña en Jalisco.

Agrega que “no compartimos las ideas (en el video), ni la forma vulgar en que se expresan”.

Morena en Jalisco llamó además a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no permitir la manipulación y la confusión a través de las “fake news” o “estos burdos intentos de guerra sucia”.

“Siempre hemos expresado un profundo respeto a las creencias religiosas, por lo que condenamos esta grave forma de ridiculización de un culto religioso que merece todo nuestro respeto”, señala el comunicado.

Por su parte, la estudiante Almudena Ortiz Monasterio dijo que su única intención fue expresar su inconformidad por la inseguridad que se vive en Zapopan.

Usuarios de redes sociales se dijeron ofendidos por el contenido del material y pidieron respeto a las creencias religiosas, en tanto que otros calificaron el video como “muy original”, y que refleja la realidad del país.