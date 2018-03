“No tengo ninguna intención” de dirigir a la selección mexicana: “Tuca” Ferreti

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El entrenador del equipo de futbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ricardo “Tuca” Ferreti, mantuvo firme su rechazo a dirigir la selección de México al término del Mundial de Rusia 2018.

“No tengo ninguna intención de entrenar al representativo tricolor”, dijo el brasileño, y aclaró: “Todos saben que mi interés por dirigir a la selección nacional ya lo cumplí, ya estuve con Miguel Mejía Barón (en el Mundial de Estados Unidos 94) y en el pase a la Copa Confederaciones”.

Luego de precisar que tiene tres años más de contrato con Tigres, agregó: “Gracias. Mucha gente me escoge, y no de ahorita, pero gracias de que (Juan Carlos) Osorio me haya mencionado como su posible sucesor en caso de que el colombiano deje la dirección técnica de la selección de México”.

En conferencia de prensa, Ferreti lanzó: “No tengo ninguna intención de ser entrenador de la selección nacional”.

Por otra parte, quien fuera técnico interino en el ciclo mundialista, antes de la elección de Osorio, dejó en claro que no hay ninguna posibilidad de que Javier Aquino y Jürgen Damm, jugadores de Tigres, se reintegren a la selección nacional para afrontar el partido amistoso ante Croacia el próximo martes 27 en Dallas, Texas.

Ambos jugadores causaron baja por lesión.