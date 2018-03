Damnificados del 19-S denuncian con bloqueos desdén del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vecinos de al menos cinco colonias de la delegación Tláhuac damnificados por el sismo cerraron de manera intermitente Periférico a la altura de Canal de Chalco, para denunciar la falta de acción del gobierno capitalino y delegacional a seis meses del terremoto.

Familias damnificadas de las colonias Del Mar, La Planta, Cananea, Villa centroamericana, Agrícola Metropolitana, Miguel Hidalgo y Nopalera, denunciaron que a 24 semanas de ocurrido el sismo el 19 de septiembre, su situación es la misma: las familias no cuentan con dictámenes de seguridad estructural, documento que de acuerdo con la Ley de Reconstrucción da certeza jurídica y los reconoce como damnificados.

Tampoco existe un censo confiable de los daños y los afectados, pues la Plataforma CDMX sigue en proceso de actualización, alimentándose del censo independiente que los damnificados entregaron a principios de año, mencionaron los vecinos.

Juan Salgado, uno de los representantes de los vecinos de la Colonia del Mar, denunció a Apro que el proceso de reconstrucción se retrasó aún más, pues las mesas de negociación entre los damnificados y la Comisión para la Reconstrucción se suspendieron luego de la renuncia del excomisionado Ricardo Becerra y de tres subcomisionados, por la distribución irregular de los recursos que serían destinados para la reconstrucción.

“A seis meses de la desgracia no se vislumbra todavía una solución sería y profunda a nuestro problema y no es porque el gobierno no pueda hacerlo, sino que vemos un desprecio hacia los damnificados”, dijo el vecino.

Salgado también explicó que, a nivel local, la delegación Tláhuac incumplió con el pacto que había celebrado con los vecinos en materia de seguridad, de establecer ocho puntos de vigilancia claves para atacar los actos delictivos que se desataron en la colonia tras el sismo.

Supuestamente la delegación se había comprometido a que la única patrulla disponible para atender a las dos colonias Del Mar y La Nopalera haría rondines diarios y paradas en puntos estratégicos, “pero ningún día cumplió”.

“Uno de los problemas más grande que tenemos es el de la inseguridad pública que se disparó del sismo: tenemos más asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, incluso la semana pasada hubo dos acuchillados”, mencionó Salgado.

Otra vecina añadió: “Ya no soportamos la situación tan grave. Además de ser damnificados estamos siendo víctimas de la violencia”.

Los vecinos además demandaron que se reactive la ayuda de renta a todos los que perdieron sus casas, además que se vuelvan a instalar campamentos adecuados y se brinde apoyo médico y emocional.

De manera simbólica, a seis meses del sismo, los al menos cien vecinos cerraron Periférico. A la 1:14, hora en que ocurrió el movimiento telúrico, las familias se colocaron con dos mantas frente a la fila de automóviles, levantaron el puño en alto y pidieron a los automovilistas un minuto de silencio; varios conductores incluso salieron de sus automóviles para apoyar a los damnificados.

Luego del acto, los vecinos abordaron dos camiones y partieron al mitin que se espera para las 16:00 en el inmueble de Álvaro Obregón 286 de donde se espera parta una marcha con dirección al Ángel de la Independencia para protestar por la falta de resultados a seis meses del sismo.