A 7 años de la desaparición forzada del maestro Carlos René Román Salazar, exigen su presentación con vida

OAXACA, Oax. (apro).- A siete años de la desaparición forzada del maestro Carlos René Román Salazar, familiares e integrantes del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección 22 (Cedes 22) realizaron un foro de denuncia para exigir su presentación con vida, pues “no podemos creer que a 2 mil 555 días de su desaparición sólo exista como respuesta la ¡impunidad!”.

De igual forma, solicitaron a la asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) fortalecer la exigencia de su presentación inmediata y con vida porque “¡no podemos hacernos cómplices de esta impunidad!”.

En el foro donde participaron Isis Román, hija del maestro desaparecido; la profesora Dalia Cruz; el secretario de conflictos del nivel de escuelas primarias, Gerzaín Ángel Filio Cruz, y el presidente del Colegio de Investigadores y Educación de Oaxaca, Miguel Ángel Elorza Morales, reiteraron el reclamo: “A mí también me indigna, me lastima, me angustia y me duele este aberrante hecho”.

Román Salazar desapareció el 14 de marzo de 2011 cuando se dirigía de su domicilio, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, a la sede del Cedes.

El maestro originario de Huajuapan de León y con 40 años de servicio impulsó un proyecto alterno a la Alianza por una Calidad Educativa que puso en marcha Felipe Calderón y fue uno de los principales constructores del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).

Los integrantes del colectivo Libertario Magonista hicieron saber al docente desaparecido: “Aquí estamos Carlos, continuamos en esta lucha quienes hemos creído en ti, en tus ideales. Quienes de ti hemos recibido más que un abrazo solidario. Quienes contigo hemos compartido una canción, una lectura… toda una vida de lucha”.

Tras dictar la conferencia “La objetivación del proyecto a través de la investigación acción-participación”, el investigador Miguel Ángel Elorza Morales reconoció que “la lucha del magisterio, desde la reforma educativa, entró en una crisis, y el comité que presidió Rubén Núñez Ginez mostró mucha debilidad, aunque los posteriores tampoco han estado a la altura de los retos que planteó la reforma educativa y la implantación del nuevo IEEPO”.

Luego destacó que “el movimiento magisterial no tiene sentido sin una propuesta pedagógica, ya que se quedaría en el ámbito de lo gremial, aunque lamentablemente hay debilidad del comité seccional en tanto que la asamblea estatal y la plenaria han venido perdiendo el carácter crítico y participativo, entonces, las bases deben recobrar esa lucha”.

A su vez, Filio Cruz exigió al comité seccional que asuma su responsabilidad con los caídos y desaparecidos y abandere estos casos.