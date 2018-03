Fidel Kuri, dispuesto a pagar 120 mdp para evitar descenso de Tiburones

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Fidel Kuri Grajales, dueño y presidente del equipo Tiburones rojos de Veracruz, aseguró que de ser necesario pagaría “sin problema” los 120 millones de pesos que exige la Liga Mx con tal de asegurar la permanencia de la franquicia en la principal categoría del futbol profesional en el país.

“Sin problema pagaría. Nosotros queremos defender futbolísticamente para que no descendamos. Tengo plan A, plan A y Plan A, que es salvar al equipo, y estoy metido en eso”, afirmó Kuri.

En entrevista para la cadena Fox Sports, el propietario de la franquicia dijo incluso que en enero pasado se mudó al puerto de Veracruz con la única idea de entender las razones del bajo rendimiento del equipo. Y dijo que así descubrió que jugadores del club estaban siendo auditados, entre ellos la figura del equipo, Daniel “Keko” Villalva.

“Me vine a vivir a Veracruz, donde estoy desde enero, extrañado mucho de por qué bajó el equipo de pronto. (Los Tiburones) empezaron muy bien y después se me echaron todos, me empiezan a pasar documentos de que le llegó una auditoría al Keko Villalba, una a fulanito de tal…”.

Añadió Kuri Grajales:

“Me han multado, castigado, de todo. He puesto las cartas sobre la mesa en juntas de dueños, porque estuve un año sin ir, y eso afectó que no estuviera presente, porque decisiones que se tomaron ahí afectaron mis intereses. No es lo mismo que vaya mi hijo (Fidel Kuri Misteles, el presidente deportivo) a que vaya yo a enfrentar a los Tiburones de a de veras”.

En lo que va del presente torneo, Veracruz ocupa el último lugar en la tabla de cociente, que determina la franquicia que descenderá.

Empero, las normas impuestas recientemente por la Liga Mx en la última Junta de Dueños, el club que termine último en la tabla del descenso podrá conservar la categoría con el pago de 120 millones de pesos a la franquicia que logre ascender en la categoría inmediata inferior, Ascenso Mx, en caso de no cumplir con la certificación para jugar en la primera división.