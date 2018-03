Exigen a fiscal anticorrupción que investigue a El Bronco; “carece de fuero”, alegan

MONTERREY, NL (apro).- La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, demostrará su independencia si se atreve a investigar al gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón, sobre quien pesan denuncias por desvíos de recursos, alertó el activista Juan Manuel Ramos Mejía.

El director de la asociación Redes Quinto Poder (RQP), que analiza las publicaciones en línea y su relación con la administración pública, señaló que, independientemente de las denuncias presentadas, el órgano investigador debería ya hacer sus propias pesquisas contra El Bronco.

“Investigar al gobernador con licencia es una de las pruebas que tendría que pasar, como mínimo deseable, el nuevo fiscal, con el fin de que se ponga en práctica este nuevo órgano autónomo independiente, que es la nueva Fiscalía Anticorrupción. No sabemos por qué no han actuado de oficio la Contraloría y otras áreas correspondientes, porque este no es un asunto electoral, sino de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos”, observó.

El jueves 1 de febrero, la también activista Liliana Flores Benavides, en compañía de otras organizaciones, entre ellas RQP, presentó una denuncia ante el INE en contra de El Bronco, aspirante independiente a la Presidencia de México, por presuntamente haber recolectado apoyos ciudadanos vía recursos públicos.

Aunque la denuncia fue a escala federal, las instancias estatales debieran hacer lo propio pues, según la denuncia, el mandatario con licencia dispuso que su personal pidiera firmas en horario laboral, una acción sancionada por la ley.

“En este caso tenemos dos vertientes: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debería atender esta situación, en lo que respecta a las denuncias que ya se han hecho a nivel local, y aunque las denuncias son ante el INE y federales, la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y la fiscalía contra la corrupción, repito, deberían actuar de oficio”, señaló Ramos Mejía.

Por su parte, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, señaló que en días recientes él presentó una denuncia sobre posible desvío de recursos ante la Comisión Estatal Electoral (CEE), que debe dar vista al órgano que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que comenzó a funcionar la semana anterior.

El también aspirante a un espacio en el Senado, recordó que el lunes pasado acudió a la CEE para denunciar a los aspirantes independientes en la entidad por la recolección irregular de firmas, muchos de ellos ligados a la figura de Rodríguez Calderón.

“Ayer denunciamos a los Broncos independientes, por hechos que incluyen el desvío de recursos públicos por sus firmas. Le llega mucha chamba a Garza y Garza y, si quiere legitimarse, tendrá que ir a las últimas consecuencias. Si no, quedará como uno más de tantos procuradores que no le entró a revisar al gobierno en turno y dejó pasar una serie de irregularidades”, advirtió.

Samuel García explicó que, dependiendo del tipo de delito, la CEE deberá dar vista al también recién nombrado fiscal en delitos electorales, Gilberto Pablo de Hoyos o, si es por desvío de recursos, al fiscal anticorrupción.

“Pero antes de lo penal, yo quisiera que se resolviera lo administrativo. Que les quiten el registro a los independientes, que queden invalidados, y luego ya con detenimiento y carpetas bien hechas, que proceda la cuestión penal”, explicó el legislador, quien también presentó una denuncia contra Rodríguez Calderón ante el INE y la FEPADE por desvío de recursos del aspirante independiente.

La legisladora panista Yanira Gómez García señaló que los delitos por los que actualmente está denunciado “El Bronco” son de orden federal y será el INE el que determine dar vista a la FEPADE.

También aclaró que en Nuevo León la figura del fuero es inexistente, por lo que, si el aspirante es encontrado en falta, deberá enfrentar la ley sin esa protección.

“En el estado ya no hay fuero y, como cualquier otro ciudadano en Nuevo León, deberá enfrentar la justicia si es que acaso se le comprueba o demuestra que hubo irregularidad al momento de recabar firmas”, señaló.

Aún es prematuro determinar si Jaime Rodríguez está involucrado en alguna irregularidad por el uso de recursos oficiales, acotó Gómez García, pues será la autoridad investigadora la que deslinde responsabilidades en este caso.