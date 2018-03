Muere presunto autor de ataques con bombas en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presunto autor de los ataques con bomba que atemorizaron Texas durante 19 días, murió hoy cuando detonó un explosivo al verse cercado por la policía.

De acuerdo con autoridades estadunidenses, se trata de Mark Anthony Conditt, de entre 23 y 24 años, sospechoso de ser el autor de una serie de bombazos que comenzó el pasado 2 de marzo, dejando un saldo de dos muertos y cuatro heridos.

Según los primeros reportes, la policía dio con el sujeto conocido como el Bombardero serial de Texas luego de que obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad en las que se le ve dejando dos paquetes en un centro de distribución de la empresa FedEX, de los cuales uno detonó después.

Medios locales dieron a conocer que, en el operativo para detener a Conditt, miembros del equipo SWAT identificaron el vehículo del sospechoso y al intentar su captura éste se hizo explotar, muriendo en el interior del auto, en la zona norte de Austin.

El jefe de la policía de la ciudad, Brian Manley, dijo que el cuerpo del presunto atacante está en manos de médicos forenses; continúan las investigaciones para determinar si actuó solo y cuáles eran sus motivaciones.

Analizan perfil

Las indagatorias del caso dan cuenta que, de los cinco artefactos detonados, cuatro tenían una construcción similar, lo que sugiere que eran obra de un mismo fabricante.

Los primeros tres dispositivos fueron paquetes colocados frente a casas en tres vecindarios del este de la capital texana. El cuarto estalló el domingo por la noche, descrito por la policía como un dispositivo más sofisticado que fue detonado a través de un mecanismo de cable.

El quinto explosivo fue el que estalló en el centro de distribución de FedEX. Sin embargo, aún se investiga si está ligado el caso a Conditt.

También hubo un sexto dispositivo incendiario en una tienda de Goodwill, en Austin, pero la policía tampoco asegura que sea parte del caso.

Sobre la muerte del presunto agresor, Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: “SOSPECHOSO DE BOMBAS EN AUSTIN ESTÁ MUERTO. ¡Buen trabajo por parte de las autoridades y todos los involucrados!”.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de marzo de 2018