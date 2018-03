AMLO señala a Claudio X. González como cliente de Cambridge Analytica en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quien muy probablemente contrató a la empresa Cambridge Analytica en el país fue Claudio X. González, advirtió este miércoles el candidato presidencial por la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador.

“Desde hace mucho tiempo advertí que los estaban contratando, esa empresa la contrataron aquí y es muy probable que esa empresa la haya contratado Claudio X. González”, sostuvo.

Luego de montar una guardia de honor en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda de esta ciudad, el morenista recordó que desde hace meses ha denunciado la intervención de dicha empresa para perjudicar su aspiración electoral.

Efectivamente, desde principios de diciembre, en diferentes oportunidades, López Obrador acusó la presencia de la empresa que hoy está envuelta en un escándalo internacional por el uso de datos de millones de usuarios, provocando inclusive, una caída de Facebook en las bolsas internacionales.

“Esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros, y eso es una investigación que, incluso, le pedí al INE, en su momento, que hiciera y que tenía información de que Claudio X. González y otros personajes estaban financiando esa campaña contra esta empresa, Cambridge (Analytica), que ahora fue descubierta y es un escándalo mundial”, dijo.

En el contexto de la intercampaña, hubo respuesta también para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente, Juan Pablo Castañón, llamó a nombre de sus representados a evitar la confrontación, descalificación y las respuestas fáciles.

“Nosotros no nos estamos peleando con nadie ni vamos a caer en ninguna provocación, no vamos a confrontarnos porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes”, reviró López Obrador, reiterando como en días pasados, que hará caso a sus asesores y no se confrontará.

El llamado a la calma, incluyó la oferta de crecimiento económico de 4% anual, según dijo, como en el llamado período del “desarrollo estabilizador”, es decir, el comprendido entre los 40 y los 70.

Finalmente, el candidato expresó su simpatía con el polémico video de “La niña bien”, rechazando que haya sido realizado por Morena, aunque celebró su difusión.