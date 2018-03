Asesinos de tres personas en Querétaro están “plenamente identificados”, pero prófugos: fiscalía

QUERÉTARO, Qro. (apro).- La Fiscalía del Estado de Querétaro confirmó que los asesinos de tres personas balaceadas en una plaza comercial de Querétaro, la tarde de ayer, están “plenamente identificados”, pero no han logrado ser capturados por las autoridades.

Como parte de una segunda tarjeta informativa que la fiscalía envío de manera selectiva a reporteros de medios de comunicación –este reportero también fue excluido—, reveló que los criminales son buscados en Guanajuato.

“Los responsables de este hecho están plenamente identificados y ya se estableció comunicación con la Procuraduría de Guanajuato para solicitar su apoyo en la localización de dichas personas”, detalla la tarjeta difundida por WhatsApp.

Medios locales reportaron la realización de diferentes operativos en la ciudad de Querétaro, presuntamente vinculados con la investigación sobre la balacera que dejó tres muertos, sin que la fiscalía haya confirmado esa versión extraoficial hasta ahora.

Las autoridades agregaron que con base al testimonio de la persona herida lograron establecer que los seis sujetos involucrados en los hechos se quedaron de ver en la plaza comercial Antea, con la finalidad de dialogar sobre una transacción mercantil.

“Las diferencias en las negociaciones provocaron una discusión entre ambas partes, llegando al grado de sacar armas de fuego para agredirse mutuamente, con los resultados ya informados”, reportó la fiscalía a través de WhatsApp.

Además de la restricción de la información a algunos reporteros de Querétaro, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, ha otorgado entrevistas, también de manera selectiva, a algunos medios de comunicación.

“Acudimos ante los medios que tienen ese gran sentido de responsabilidad, como son ustedes, como eres tú en particular, para que la gente esté informada, para que la gente sepa la realidad”, dijo el funcionario en entrevista en una radiodifusora local.

El funcionario estatal declaró en esa misma emisora: “Lo cierto es que en Querétaro están pasando cosas como estas, pero lo importante es que el público sepa que hay una respuesta contundente del Estado”.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hubo 176 homicidios dolosos en Querétaro en 2017, de los cuales 96 fueron por arma de fuego.

En otra entrevista radiofónica, el funcionario cuestionó que la Plaza Comercial Antea no activara los protocolos de comunicación que habían acordado en un hecho anterior, cuando un guardia de su seguridad resultó herido durante el asalto a una joyería.

“Pero lo que sí es lamentable es que no se hayan activado los protocolos, tanto de comunicación como de ubicación de las cámaras, esto no es propio de la plaza, no les podemos decir que realice los actos heroicos, pero lo más importante en estos casos en la reacción de la autoridad”, dijo.

En agosto de 2017, medios de comunicación reportaron el intento de asalto en una joyería de la misma plaza comercial, donde un guardia de seguridad resultó herido tras detonaciones de arma de fuego por parte de los sujetos que ingresaron al establecimiento.