Artículo 19 emite una alerta para Campeche por las represalias contra periodistas críticos

CAMPECHE, Camp. (apro).- La organización Artículo 19 emitió una alerta para Campeche, en respuesta a las represalias de los poderes públicos contra periodistas críticos al gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas.

Especializada en la protección y promoción al derecho a la libertad de expresión, la organización defensora de los derechos humanos expuso en su alerta el clima de hostilidad contra los periodistas críticos y destacó el caso de Miguel Ángel Villarino Arnábar, preso desde el pasado jueves 8, acusado de incumplir con el pago de la pensión de su hijo.

Artículo 19 exigió al Poder Ejecutivo de la entidad, “en concreto al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su gabinete”, detener “los ataques contra la prensa encaminados a inhibir el libre ejercicio periodístico”.

De igual manera, conminó al Poder Judicial a abstenerse “de hacer un uso ilegítimo del poder público en su modalidad de hostigamiento judicial al usar de manera desproporcionada el sistema penal para abordar asuntos de índole familiar contra el periodista”.

Demandó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) “investigar diligentemente los hechos de los cuales tiene conocimiento mediante carpetas de investigación previas, así como a incorporar los delitos más recientes en contra de periodistas de Campeche con el objetivo de efectuar una investigación técnica, exhaustiva y diligente para la sanción de los responsables”.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la organización pidió que, “con base en su mandato, comience una queja de oficio y una indagatoria que conlleve a emitir recomendaciones puntuales hacia las autoridades de Campeche y dé seguimiento a las mismas para la no repetición de violaciones de derechos humanos en el estado”.

Finalmente, instó al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación “a que implemente medidas de protección para Miguel Villarino Arnábar, sus familiares, así como para las y los demás periodistas agredidos por funcionarios públicos en la entidad”.

En su manifiesto, Articulo 19 destacó que Villarino Arnábar, bloguero del medio digital Bestiometro, “fue víctima de privación de la libertad en su modalidad de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza por parte de agentes” de la Fiscalía General del estado de Campeche, el pasado jueves 8 en Champotón.

“Posteriormente, Villarino fue víctima de uso ilegítimo del poder público en su modalidad de hostigamiento judicial por la jueza Miriam Guadalupe Colli Rodríguez, al vinculársele a proceso y dictársele prisión preventiva por la supuesta sustracción de menores en contra de su hijo (carpeta judicial 216/17-18) y por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, por parte del juez David Bacab Heredia (carpeta judicial 211/17-18)”.

Señaló que, de acuerdo con colegas y familiares que entrevistó, las agresiones contra Villarino pueden estar relacionadas con la cobertura crítica al gobernador y a figuras locales en el estado.

“Efectivamente, el bloguero Miguel Villarino Arnábar ha publicado duras críticas contra el gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, entre otras, por sus presuntos contubernios de corrupción con el expresidente municipal de Champotón, José Luis Arjona”, añadió.

También expuso los mensajes que la familia de Villarino comenzó a recibir tras su encarcelamiento, procedentes de personas cercanas a funcionarios de gobierno, con comentarios alusivos al supuesto ahorcamiento del periodista en su celda.

Asimismo, retomó un extracto del primer texto que desde la reclusión escribió Villarino para su blog con el título Crónicas carcelarias. La tortura, en cuya entrada acusa: “Estoy en la cárcel porque en Campeche criticar al gobernador Alejandro Moreno, un faraón de cumbia y guarache, es un delito de lesa majestad”.

Luego abunda sobre la forma en que lo han intimidado a él y a su familia: “Que no me van a matar ahora sino en Semana Santa, cuando todos anden de vacaciones, que se le van a adelantar a Alito y el que me va a mandar a asesinar será otro resentido con mis textos (para que sea él quien cargue con la culpa, pero el periodista muera de todas formas), que me van a sembrar algo en mi celda para enviarme a un hueco inmundo y que de ahí no salga, que me corte y simule una súbita locura para que me escape de aquí y, por supuesto, el régimen me señale para demostrar que si alguien critica el gobierno de Moreno Cárdenas es porque está loco.

“Con mensajes y propuestas como éstas han torturado a Mily, mi mujer, desde mi arresto. No les bastó haber armado ese montaje burdo’”, remató el periodista.

El organismo también sostuvo que el lunes 12 una camioneta color blanca, sin placas, vigilaba una de las casas de la familia de Villarino, y que ante esos sucesos familiares del reportero decidieron recurrir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “sin que hasta el momento quede clara la implementación de un esquema de protección integral que les garantice salvaguardar su integridad física y psicosocial”.

La organización resaltó las declaraciones de otros periodistas independientes entrevistados, como Ronny Aguilar, Argentina Casanova y Daniel Sánchez Barrientos, quienes relataron situaciones de hostigamiento por parte del gobierno del estado por su trabajo crítico, y por las que incluso han presentado denuncias ante la Feadle.

Según los reporteros, durante sus dos primeros años de gobierno Moreno Cárdenas “derrochó 938 millones 118 mil pesos en servicios de comunicación social y publicidad oficial”.