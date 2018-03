Solalinde advierte que será de los primeros en movilizarse si hay fraude el 1 de julio

PUEBLA, Pue. (apro).- El sacerdote Alejandro Solalinde advirtió que, si se recurre al fraude en las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, puede generarse una reacción ciudadana sin precedentes que, dijo, él sería uno de los primeros en convocar.

Entrevistado tras participar en un acto conmemorativo por el natalicio de Benito Juárez, el sacerdote jesuita alertó que en las votaciones de este 2018 no existen las mismas condiciones sociales que en 2006, 2012 o las que hubo en las elecciones por la gubernatura del Estado de México el año pasado, por lo que “no les va a quedar otra” que respetar el voto.

“Es tan obvia la decadencia de PRI y PAN, del PRIAN, que no van a tener forma de ganar las elecciones y, si lo van querer hacer con trampas, quién sabe cómo se la puedan ver con los ciudadanos, y no me refiero a la violencia, pero creo yo que el hartazgo puede llevar a la conciencia y a organizarnos mejor”, señaló.

“Yo sería de los primeros que haría un movimiento de conciencia, pacífico, pero sin rendición”, sostuvo.

El sacerdote confió en que los comicios de este año ya no serán suficientes las maniobras que se han utilizado en otros procesos electorales, como la compra del voto y la manipulación de los conteos, para imponer un candidato.

Solalinde volvió a manifestar su confianza en la figura del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, a quien calificó como una persona “honesta, de buena voluntad y capacidad”, pero reconoció que a Morena se han sumado personajes impresentables.

“Estamos viendo (en Morena) el mismo agandalle que en los demás partidos, la voracidad para los puestos, no la prisa por servir a México”, acusó.

Sin embargo, consideró que eso ocurre porque es reflejo de las condiciones del país. “No hay que pedirle peras al olmo”, manifestó, “ya se coló toda clase de personas a Morena porque así está México”.

“Yo no lo digo por Andrés Manuel, para mí Andrés Manuel es una persona honesta que sí tiene toda la capacidad y toda la voluntad del mundo para cambiar (al país), pero lo digo por el resto, porque si bien es cierto que en Morena hay gente honesta, también se coló México (en el partido)”, agregó el defensor de derechos humanos.

El religioso indicó que de cualquier forma la buena voluntad de López Obrador no será suficiente para cambiar al país de ganar las elecciones, por lo que sería necesario que la ciudadanía haga su parte al exigir rendición de cuentas y revocación del mandato, si los políticos incumplen con lo que han ofrecido.

En otro tema, Solalinde lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya negado el registro a María de Jesús Patricia Martínez, del Congreso Nacional Indígena, que era la única aspirante que sí representaba una candidatura independiente y ciudadana.

En cambio, reprobó que el órgano electoral se disponga a avalar la postulación de Margarita Zavala, a pesar de que presentó firmas de apoyo falsas, lo cual, dijo, demuestra “el amasiato del PRIAN”.

En torno a las elecciones por la gubernatura de Puebla, dijo que los electores no tienen buenas opciones en las actuales candidaturas.

En el caso de la postulación de Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador panista Rafael Moreno Valle, consideró que, en caso de ganar los comicios, representa el retorno de la represión, de los megaproyectos de minería, la presión contra las comunidades indígenas y la voracidad sobre los recursos económicos.

En tanto que, sobre el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, dijo que podría haber un “acomodamiento del narcotráfico” si gana las elecciones, mientras que el PRI representa el regreso del grupo que rodeaba al “góber precioso” Mario Marín Torres.

“Pobre Puebla, realmente, no hay para dónde hacerse. Ojalá que los poblanos escojan al menos malito”, confió.

Luego indicó que sólo el exrector de la UDLAP, Enrique Cárdenas Sánchez, representaría una opción real, por lo que espera que pueda reunir las firmas suficientes para lograr su registro como candidato independiente a la gubernatura.

El sacerdote jesuita participó como orador en un acto en la conmemoración del 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, que se realizó en el vestíbulo del Edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla, el cual fue organizado por representantes de logias masónicas.