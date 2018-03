Aparece en el Congreso de Chihuahua exalcalde implicado en el asesinato de Miroslava Breach

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Hugo Amed Schultz Alcaraz, el exalcalde de Chínipas involucrado en la trama del asesinato de la periodista Miroslava Breach, acudió al Congreso local a la comparecencia del secretario de Educación y Deportes, Pablo Cuarón, y se sentó con su esposa en primera fila, como si fuera invitado especial.

“No tengo nada que decir, en su momento haré la declaración pertinente… No tengo nada que decir, no me estoy escondiendo, estoy trabajando, estoy colaborando con el gobierno”, dijo visiblemente nervioso al ser cuestionado por los reporteros.

Antes, cuando supo que había sido reconocido por la prensa, optó por cubrirse el rostro con su celular. Después abandonó el recinto legislativo.

En la carpeta de investigación del crimen de la periodista asesinada el 23 de marzo del año pasado, ventilada en diciembre pasado, se dio lectura a una declaración de Schultz Alcaraz, en el que reconoce que él entregó a Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry” –lugarteniente del cártel de Los Salazares, que controlan para el cártel de Sinaloa los límites de Sonora y Chihuahua–, un audio grabado a escondidas por el vocero del PAN, Alfredo Piñera, en el que Breach decía que ella era la autora de una nota sobre narcopolítica en Chínipas.

A pesar de esta mención, se sabe que hasta el momento el exedil no ha sido citado a declarar como presunto responsable del crimen o por sus vínculos con “El Larry”, el único de los tres involucrados en el crimen que está preso, pues otro fue asesinado y uno está prófugo. La Fiscalía del Estado no ha mencionado hasta el momento a otros responsables.

En su reaparición, el exalcalde, quien iba acompañado por dos guaruras, fue cuestionado por el crimen de Miroslava Breach, pero se negó a responder las preguntas de los reporteros.

En una de sus últimas columnas en Norte de Ciudad Juárez, la reportera oriunda de Chínipas lo había señalado como “el emisario del narco”, y señaló que Schultz Alcaraz amenazaba a periodistas, ya que, según se supo en la audiencia de vinculación a proceso de “El Larry”, la periodista había dicho antes de su asesinato que ese exalcalde, y entonces funcionario del gobierno de Javier Corral, la había amenazado y le mandó decir “que no volviera a pisar la sierra”.

A su vez, al término de la comparecencia, el secretario Cuarón aclaró que Schultz ya no es coordinador de la zona serrana en la dependencia –cargo que obtuvo desde el triunfo del gobierno panista de Corral Jurado– y que volvió a su plaza de maestro en Chínipas.

También dijo que él personalmente lo había invitado a formar parte del gabinete de educación por su experiencia como alcalde y en el sector. Esto, a pesar de que su experiencia es en educación física.

La dependencia había informado que Schultz Alcaraz había renunciado a su cargo, pero sigue manteniendo una plaza como subdirector en Chínipas.

Por su parte, la defensa de “El Larry” en un amparo negó que Moreno Ochoa hubiera tenido tratos con Schultz.

Del 22 al 24 de marzo se realizarán diversas actividades conmemorativas por el primer año del asesinato de Miroslava. El viernes 23, a las diez de la mañana, en la Cruz de Clavos, frente a palacio de gobierno, se hará una concentración exigiendo justicia.