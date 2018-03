López Obrador, “la pesadilla que le quita el sueño” a José Antonio Meade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en una pesadilla que no deja dormir a José Antonio Meade, sobre todo cuando el tabasqueño aparece en televisión y advierte que, si gana la Presidencia, echará atrás la reforma energética y educativa, entre otras del paquete de las llamadas reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto.

–¿Vio la entrevista que dio López Obrador en televisión?

–Vi extractos. No la he visto completa.

–¿Y qué le pareció, doctor?

–Pues mira, los extractos me dejaron sin dormir.

–¿Es broma?

–Pues por lo menos me dieron pesadillas.

–¿Qué le preocupó más de lo que vio?

–Pues prácticamente todo. Me preocupó pues un poco ya hasta de su ubicación personal en términos de su visión, y me preocupan todas y cada una de sus propuestas.

“La verdad, sí es un tema que genuinamente pues me preocupa en términos del país, pero lo que inmediatamente me permitió reconciliar el sueño y dormir en paz es la certeza de que le voy a ganar.

Así fue como Meade recibió las declaraciones que López Obrador hizo el miércoles en la noche en una entrevista colectiva que le hicieron en Milenio Televisión y en la cual dejó en claro que, si gana la Presidencia, propondrá una consulta ciudadana para mandar una iniciativa al Congreso y derogar las leyes que sustentan la reformas educativa y energética.

Tras una reunión con la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, Meade Kuribreña confesó lo que le quita el sueño y provoca pesadillas antes de que comience la campaña a fines de este mes: Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia que integran Morena, PT y PES.

–Ayer Andrés Manuel decía que él iba a poner a consulta ciudadana echar para atrás o no la reformas, principalmente la energética y la educativa, ¿sería viable esto? ¿Cuál sería su consejo a la ciudadanía? ¿Qué debería pensar la ciudadanía en caso de que se le pregunte si es importante o no, y si se deben de echar o no para atrás?

–Mira, yo creo que es un ejercicio hipotético y de ficción, porque Andrés Manuel no va a ganar.

–En caso de que así fuera y ganara él…

–No hay manera compañero.

–Es importante que la ciudadanía se fije en eso, ¿qué le diría?

–Es importante que la ciudadanía contraste, y contraste propuestas y contraste perfiles, y contraste un mesianismo ya exacerbado y un autoritarismo a flor de piel. Y la verdad, bien preocupante.

–Por último, (López Obrador) dijo que le gustaría pasar a la historia como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas o Francisco I. Madero. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esto? Por cierto, dijo que sin egos.

–Sí, bueno, pues ahí el chiste se cuenta solo –cerró Meade.