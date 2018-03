El INE está preparando un gran fraude; acudiré al TEPJF: “El Bronco”

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, puso en duda la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE) porque no le permitió revisar las firmas de apoyo, y anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ayer, Rodríguez Calderón solicitó al órgano electoral checar las más de 800 mil firmas en las que supuestamente hay inconsistencias, pero la respuesta fue negativa.

Hoy, el INE informó que revisó, en cuatro audiencias, 387 mil 897 apoyos a “El Bronco”, de los cuales subsanó 14 mil 426, por lo que pasó de 835 mil 511 a 849 mil 937, aún por debajo del umbral solicitado para el registro de su candidatura que exige 866 mil 594 apoyos.

Este viernes el Consejo General conocerá este dictamen de apoyos subsanados y será hasta el 29 de mes cuando declare procedente o no la candidatura.

“Dudo que el INE sea imparcial, están preparando un gran fraude para la elección de 2018. Dudo totalmente de la imparcialidad, creo que hoy han demostrado eso, porque no me permiten revisar las 800 mil firmas; podríamos revisarlas, es algo que no afecta en nada (…) me permitieron revisar 300 mil, ¿por qué no me permiten revisar las 800 mil y listo? Con eso se termina el problema”, subrayó.

Insistió: “Estamos preparando todos los procesos, no te los digo porque luego les aviso para que se defiendan. Nosotros vamos a combatir la ilegalidad de la propia aplicación, vamos a combatir la resolución que nos dio el INE en una reunión de consejo en donde no hay un dictamen técnico, porque el dictamen tuvo que hacerse con nuestra presencia. El acta de la revisión de las 300 mil nosotros la vemos incompleta porque no nos permitieron revisar 800 mil más”.

El pasado 16 de marzo, el INE informó que de los 2 millones 34 mil 403 apoyos que entregó Jaime Rodríguez, solo 835 mil 511 eran válidos, por lo que le estarían faltando 31 mil 82 firmas para alcanzar las 866 mil 594 que la ley exige para obtener la candidatura.

Cuando se le preguntó si el órgano electoral tendría algún interés para no permitirle su registro como aspirante, respondió que al consejero Benito Nacif Hernández “lo puso” el expresidente panista Felipe Calderón.

“¿Cómo es que Margarita pasó de panzazo? También tiene las mismas cosas y dicen que nosotros falsificamos, ¿y por qué a ella no la cuestionan, por qué nada más hablan de El Bronco, por qué nada más atacan a El Bronco si todos tenemos esa misma inconsistencia, si todos tuvimos esa misma dificultad, y todos cuestionamos en su tiempo que la aplicación no era adecuada?”, cuestionó.

El INE, recalcó, no logra explicar el por qué la aplicación para recaudar las firmas de apoyo no funcionó. Son válidas las copias de las credenciales, porque en los lineamientos no se prohibió, añadió.

“Cuando revisa por primera vez el INE nos dice que yo tengo 1 millón 209 mil firmas validadas y me permite el registro, luego se sacó bajo la manga un acuerdo que ellos hacen –no está en la ley– que iban a revisar el 10%; quiere decir que su proceso y su aplicación no sirve”, sostuvo.

Entonces, explicó, desde un principio debieron rechazar los apoyos, puesto que cuando se enviaban por la cuenta de correo de gmail, se regresaba un mensaje de que “la firma es válida”.

“El Bronco” insistió que él debe participar en la contienda de julio próximo porque cumplió con los requisitos.

“Están buscando por todas partes de no permitirme, creo que más bien soy un hijo bastardo de la ley. No tengo el derecho, al derecho que tienen los demás. La ley me parió, hoy la ley no me quiere, ni siquiera me registró en el registro civil, soy hijo de ellos, pero no tengo su apellido. Voy a luchar y hacer todo lo necesario de acuerdo a la ley para estar en la boleta electoral”, amenazó.