Trump cede y firma ley de gastos por 1.3 bdd que limita fondos para el muro y excluye el DACA

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reculó en su amenaza de vetar el proyecto de ley de gastos federales por 1.3 billones de dólares que aprobó el Capitolio, y promulgó la medida presupuestal pese a que no incluye los fondos que él exige para la construcción del muro en la frontera con México.

“Por interés de seguridad nacional firmo esta legislación… no volveré a firmar otra legislación como esta”, declaró Trump en el Salón Diplomático de la Casa Blanca.

El mandatario resaltó su desprecio por la legislación aprobada este jueves por la Cámara de Representantes y en la madrugada del viernes por la de Senadores, sin embargo, estableció que la medida robustece como potencia mundial a las fuerzas bélicas del Pentágono.

Los 1.3 billones de dólares que autoriza la ley para financiar gastos y proyectos del gobierno federal, Trump los etiquetó como una cantidad grande y ridícula a la que se vio obligado autorizar, para darle al Departamento de Defensa un aumento presupuestal que garantiza la integridad de la seguridad nacional y la protección de la misma.

También te recomendamos Trump amenaza con vetar la legislación de presupuesto por falta de fondos para el muro

“No estoy contento con mil 600 millones de dólares, pero con esto comenzaremos el muro (en la frontera con México), esta cantidad la haremos mucho más grande”, apuntó el presidente en referencia a que la medida no contiene los 20 mil millones de dólares que pidió al Capitolio para amurallar la zona limítrofe del sur de Estados Unidos.

“Los demócratas, contra el DACA”

Con respecto a los más de 800 mil inmigrantes indocumentados acogidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), a los que Trump les quitó la protección legal de residencia y empleo temporal, el presidente lamentó que la ley de gastos no incluyera una solución a su caso.

“Los republicanos están con ustedes”, asentó Trump dirigiéndose a los inmigrantes indocumentados acogidos bajo DACA y conocidos como soñadores o dreamers.

Los republicanos “querían solucionar su situación, pero los demócratas se opusieron, no querían resolver lo de DACA en esta ley”, subrayó el presidente Trump.

Por la mañana de este viernes y a través de su cuenta personal en Twitter, el presidente de Estados Unidos anunció que ponderaba la posibilidad de vetar el presupuesto de gastos por 1.3 billones de dólares, porque no incluía una solución a DACA ni los 20 mil millones de dólares para el muro.

De no haber promulgado la ley de gastos, el gobierno federal estadunidense hubiese tenido que cerrar sus puertas a partir del primer segundo de este sábado.

La ley que promulgó Trump financia las actividades del gobierno federal y proyectos, hasta finales del próximo mes de septiembre.

“Lo pensé”, dijo Trump al ser cuestionado sobre la razón por la que cambió de opinión y no veto la ley.

“Lo valoré con seriedad, pero los gastos que se autorizan para defensa son importantes para garantizar la seguridad nacional.

“Mi responsabilidad más alta es mantener la seguridad de los Estados Unidos pese a la oposición de los demócratas”, añadió el presidente en la Casa Blanca.

La ley de gastos federales financia la edificación de sectores de cerco de acero y/o muro fronterizo en puntos específicos de la frontera sur estadunidense. Permite al Departamento de Seguridad Interior contratar a nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza, jueces migratorios y modernizar la tecnología para facilitar la detección, ubicación, captura y eventual deportación de inmigrantes indocumentados.

La firma de Trump sobre la legislación libera fondos para todas las dependencias federales que componen al gobierno de Estados Unidos.

Sobre su plan de amurallar la frontera con México, Trump explicó que amén de levantar un nuevo cerco de acero o concreto, su idea es también reparar y modificar la infraestructura fronteriza existente, para que través de esta se pude observar lo que ocurre del lado mexicano.

“Literalmente vamos a comenzar a trabajar (sobre el muro) el lunes, no solamente en un nuevo muro, que no es suficiente, pero trabajamos muy rápido en ello para construir más. También repararemos las bardas y cercos de acero existentes para que sean aceptables. En ciertas áreas tienes que ver a través de los cercos lo que hay del otro lado, ver lo que viene y en muchos casos; no es un panorama bonito cuando ves lo que hay (en México)”, concluyó Donald Trump.