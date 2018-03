AMLO y empresarios acuerdan mesa técnica para analizar viabilidad del NAICM

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, acordaron realizar una mesa técnica de trabajo para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

De acuerdo con el tabasqueño, la mesa técnica estaría compuesta de 15 representantes: cinco del gobierno federal, cinco de la cúpula empresarial y el resto del equipo de López Obrador.

“Vamos a revisar técnicamente el proyecto, sin asustar a nadie. Propongan ustedes cinco técnicos, cinco del gobierno, cinco de nosotros. Y a partir de la revisión y con toda honestidad veremos si procede o no procede. Vamos a analizar todas las alternativas. Esa es la invitación”, dijo.

Juan Pablo Castañón accedió de inmediato y soltó: “Hagámoslo desde hoy. No generemos incertidumbre desde el primero de diciembre, que sea una discusión técnica, y lo que se pueda mejorar técnicamente que se haga, y lo que se pueda transparentar de los contratos, que se transparente; asimismo, que se le dé certeza a los contratos asignados. Hagámoslo para llegar a conclusiones, me parece adecuado”.

Pero en su discurso ante empresarios de la industria de la construcción, López Obrador reiteró que echaría atrás las obras del NAICM en Texcoco para hacerlo en la Base Militar de Santa Lucía, y aclaró:

“Traen una estrategia de asustar a la gente con lo del aeropuerto, con la revisión de los contratos. ¿Qué quieren? Que a ojos cerrados firmemos un cheque en blanco para comprometer el presupuesto del sexenio próximo. Eso no, no podemos tolerar la corrupción. No establezco relaciones de complicidad con nadie, no para llegar a ser presidente, voy hacer alcahuete de la corrupción, prefiero no ser presidente, mi dignidad no tiene precio”.

Insistió que debe revisarse el proyecto “porque consideramos que es una obra faraónica costosísima, estimada en 250 mil millones de pesos. En términos económicos podemos decir que estamos en condiciones de resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto con la construcción de dos pistas de Santa Lucía, lo que significaría un ahorro de cientos de millones de pesos (…) se resuelve el problema con 50 mil millones”, insistió.

El primero en abordar el tema de la construcción del NAICM fue el ingeniero Javier Jiménez, integrante del equipo de López Obrador, quien recordó que en la primera etapa de la terminal aérea se destinarían 13 mil millones de dólares (250 mil millones de pesos), el doble de lo estimado en un principio. Además, dijo, los contratos fueron asignados de forma directa y el predio donde se va a edificar es “el peor”.

“Independientemente del enorme costo de construcción que significa haber construido ahí, el enorme costo de operación, de mantenimiento que seguirá en el futuro, será una enorme hipoteca”, advirtió.

Otro error, agregó, sería dejar de usar el actual aeropuerto y no considerar la aeropista de Santa Lucía como opción, y manifestó que si López Obrador se convierte en presidente de la República pedirán al actual mandatario, Enrique Peña Nieto, suspender las inversiones y hacer auditorías al área operativa, técnica, financiera y ambiental “para ver las consecuencias de una obra de esa magnitud”.

Se hará una discusión técnica a fondo sobre el aeropuerto para “que se vea que la decisión que se va a tomar está sustentada”, subrayó, antes de que el presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo Luján, y Juan Pablo Castañón, pidieran a López Obrador que diera su postura en torno al tema.