Reunión con Beltrones y Castañeda fue “una coincidencia”, aclara Ríos Píter

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la Presidencia de la República, aclaró que la reunión que sostuvo ayer con el priista Manlio Fabio Beltrones y el estratega de la campaña del panista, Ricardo Anaya, Jorge G. Castañeda, “fue coincidencia”, pues inicialmente solo vería a éste último.

“Él me quería comentar la decisión que tomó como coordinador estratégico. Él y yo siempre hemos tenido una interacción muy positiva como amigos, además de toda la reflexión del movimiento independiente. Y yo no comparto que él se haya ido al Frente, pero es su decisión y la respeto”, refirió.

El senador con licencia descartó unirse a algunas de las tres coaliciones partidistas y dijo que seguirá en su ruta de participar en la contienda electoral como candidato independiente a la Presidencia de la República.

Luego, reiteró que seguirá peleando por el reconocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) del millón 170 mil firmas que recolectó para aparecer en la boleta electoral del próximo 1 de julio. De acuerdo con el organismo electoral, a este aspirante le faltaron 623 mil 947 apoyos para cubrir el requisito.

“Yo espero que ellos (el INE) hayan reflexionado y no sigan por esa ruta que me parece no solamente equivocada, por ser falta a la verdad y la justicia, sino que debilita al propio Instituto Nacional Electoral. Todas las firmas son de carne y hueso”, insistió.

Ríos Píter cuestionó que el INE realmente haya revisado la totalidad de los apoyos. “Era una simulación. Cómo piensa el INE que se pueden revisar 900 mil firmas, primero cuando ellos no las pudieron revisar bien a lo largo de 127 días, cuando se metieron a un cuartito oscuro 15 días, pues para cambiarnos la pichada de lo que nosotros habíamos hecho, era asumir que les íbamos a seguir el juego en esa reunión”, comentó.

El legislador acusó que “hay agenda política de parte de algunos funcionaros del INE. Lo señaló Patricio Ballados, azuzándonos del por qué no habíamos generado nuestro derecho de audiencia, que hace que la gente caiga en confusión”.

A pesar de su señalamiento, expresó que confía en el INE. “Yo respeto al Instituto Nacional Electoral. Y lo que sí señalo es que haya elementos internos del instituto que estén dando una mala nota. (…) Mi señalamiento claro, por ejemplo, a la Dirección General de Prerrogativas que he evidenciado que tienen una agenda política”, concluyó.