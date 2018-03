En foro de mujeres periodistas en Oaxaca, critican sueldos raquíticos y muertes sin solución

OAXACA, Oax. (apro).- En México, el conflicto entre el poder y la prensa, a lo largo de la historia, ha tenido “decenas de episodios gravísimos, escenas trágicas y muertes sin solución, lo que hace evidente que la libertad de expresión es un bien ligado a la democracia y se constituyó como el primer derecho humano”.

Así lo afirmó Sara Lovera en el foro “Avances y Retos en la Labor de Mujeres Periodistas”, realizado en esta ciudad, y destacó como un caso emblemático el asesinato de Miroslava Breach Velducea, quien –subrayó– fue silenciada por su trabajo comunitario y también por estar ligada a los cambios políticos en el país.

Destacó que las cifras dadas a conocer por Artículo 19 o la Casa del Periodista revelan la grave situación que se vive en el país para realizar el ejercicio periodístico: 119 homicidios de periodistas, 12 de ellos contra mujeres, sin contar 20 desaparecidos desde 2005, la mitad mujeres.

Según el informe de Artículo 19, sólo el año pasado se registraron 507 agresiones a periodistas, 343 de las cuales se cometieron contra hombres y 130 contra mujeres, además de ataques a 34 medios colectivos y pequeñas empresas donde laboran muchas mujeres.

En 2017, precisó Lovera, hubo 11 colegas varones que murieron en el oficio más peligroso de la actividad en América Latina, con niveles de violencia sólo comprables con países en guerra como Siria.

Y lo preocupante es que en algunos espacios las mujeres periodistas sufren hostigamiento, acoso sexual, amenazas, campañas de desprestigio con una connotación social, fotomontajes y la publicación de imágenes y material privado sin su consentimiento.

De las 130 agresiones contra mujeres, detalló, 20 son con connotaciones de género y siete en el espacio publicitario, sin contar que hay periodistas desplazadas, como es el caso de la corresponsal de la revista Proceso, Patricia Mayorga.

En su oportunidad, Sayra Cruz, reportera del periódico El Imparcial de Oaxaca, reconoció que la mayoría de las mujeres periodistas siguen trabajando en condiciones laborales desiguales, con salarios raquíticos, sin seguridad social y arriesgando su propia vida.

Confirmó que, en una consulta a varias periodistas y fotoperiodistas, “ellas siguen laborando porque no les queda de otra, y la necesidad nos lleva a aceptar un trabajo donde no te dan nada, al contrario, tu aportas tiempo y le inviertes”.

Aunque haya mujeres periodistas tituladas, agregó, tienen que aceptar salarios raquíticos que van desde los mil 500 pesos a los tres mil pesos, o cuando bien les va reciben de tres mil a cinco mil pesos quincenales.

En su caso, dijo, hace 10 años empezó a trabajar dando “tequio” (trabajo no remunerado) o aceptando pequeñas compensaciones.

“Tuvieron que pasar 10 años para tener un salario nivelado y seguridad social”, apuntó.

Salvo algunas dos o tres empresas que ofrecen salarios más decorosos, además de seguro social, afore, reparto de utilidades y vacaciones, la mayoría de las trabajadoras están alejadas de ese derecho, dijo, y reveló que durante siete años trabajó en una empresa en la que no tuvo derecho a vacaciones, y al final no logró que la liquidaran porque renunció.

“Lo que es peor es que en algunas empresas todavía te piden exclusividad con un salario mínimo”, soltó.

Aunado a ello, recalcó, las mujeres se privan de atender a sus hijos, y es en la noche cuando atienden los pendientes de la semana, de manera que viven dobles o triples jornadas para sumar un salario decoroso a la quincena.

Luego citó dos comentarios de sus colegas:

– “Cuando una mujer empieza tiene que aceptar las condiciones de la empresa con bajas salarios, sin vacaciones, horas extras y una exclusividad no remunerada”.

– “Estos bajos salarios te hacen perder el amor y la entrega. He puesto en riesgo mi vida y me tratan mal, me discriminan frente a un hombre. No somos valoradas en las redacciones y sin derechos. Somos las mujeres las que debemos pelear un aumento, y aceptan seguir en el trabajo porque no nos queda de otra si es que queremos seguir en este medio desigual”.