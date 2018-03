Suspenden de forma temporal al “Canelo” Álvarez por posible dopaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las sospechas de un posible dopaje, Saúl “Canelo” Álvarez fue inhabilitado temporalmente por la Comisión Atlética de Nevada, organismo responsable de sancionar las funciones boxísticas en Las Vegas, donde el peleador mexicano tiene programada la revancha contra el kazajo Gennady Golovkin, el sábado 5 de mayo.

Ahora, Álvarez y su equipo deberán presentarse a una audiencia el martes 10 de abril para conocer si dicha comisión avala, finalmente, la pelea pactada para mayo.

La suspensión al peleador mexicano se produce tres días después de las declaraciones de su contrincante, quien acusó al “Canelo” de utilizar sustancias dopantes para mejorar su rendimiento.

“Se los he dicho: no es la carne mexicana. Esto es Canelo, esto es su equipo, estos son sus promotores (Golden Boy Promotions). ‘Canelo’ está haciendo trampa. Se meten esas cosas, y todo mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”, acusó Golovkin.

También te recomendamos Gennady Golovkin acusa a “Canelo” Álvarez de dopaje

El martes 6, Álvarez dio positivo por clembuterol en dos análisis efectuados previo a su combate contra Gennady Golovkin, campeón mundial de pesos medianos.